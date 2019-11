Robert Redford acusa a un 'dictatorial' Trump de atacar las libertades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor Robert Redford calificó este martes 26 de noviembre de 2019al presidente de EE.UU., Donald Trump, de "dictatorial", a quien acusó de estar atacando el Estado de derecho, la libertad de expresión y la libertad de prensa del país.

"Nos enfrentamos a una crisis que nunca pensé que vería en mi vida: un ataque dictatorial por parte del presidente Trump a todo lo que representa este país", arranca un artículo de opinión escrito por el veterano intérprete en la página web del medio NBC.



"Nuestra tolerancia y respeto por la verdad, nuestro sagrado Estado de derecho, nuestra esencial libertad de prensa y nuestra preciada libertad de expresión, todas han sido amenazadas por un solo hombre", agrega el texto.



El escrito de Redford se produce poco después de una semana de audiencias públicas llevadas a cabo por los legisladores de EE.UU. en las que se investiga la posibilidad de que Trump pidiera a Ucrania buscar información negativa sobre Joe Biden, uno de sus posibles rivales en las próximas elecciones, a cambio de apoyo militar.



"Es hora de que Trump se vaya", exhorta el protagonista de 'Out of Africa', que señala que "recae en nosotros que eso suceda, a través del poder de nuestros votos".



Redford confiesa que tras resultar elegido en los pasados comicios, quiso darle una oportunidad al nuevo presidente, pese a no haberle votado, pero casi "instantáneamente me empezó a decepcionar y después a preocuparme".



Señala además que le "duele" ver lo que está sucediendo en EE.UU. después de haber crecido viendo como el país se defendía de la amenaza del fascismo durante la II Guerra Mundial, y tras haber superado la crisis de Richard Nixon y el escándalo de Watergate y el atentado del 11S.



"En esos momentos, el Congreso se unió, y nuestros líderes se unieron. (...) Lo que está sucediendo ahora es tan inquietante que en lugar de ser los Estados Unidos de América se nos está definiendo como los Estados Divididos de América", opinó.



El actor también llama a la Administración de Trump "monarquía disfrazada", a la vez que subraya que solo quedan once meses para las próximas elecciones presidenciales.

"Once meses antes de nuestra oportunidad real de encauzar este barco y cambiar el rumbo hacia el desastre que tenemos delante", zanjó.