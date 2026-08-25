El secreto entre Ricky Martin y el actor Gael García Bernal que permaneció oculto durante meses

El primer tráiler de ‘Hombre al agua’ no solo permitió conocer nuevas imágenes de la película dirigida por Gael García Bernal.

También reveló una participación que había permanecido oculta durante todo el rodaje.

La producción, descrita como una comedia dramática con elementos surrealistas, sigue a Camilo, un salvavidas cubano interpretado por García Bernal.

Su vida cambia después de rescatar del mar Caribe a Abel, un empresario mexicano con aspiraciones políticas.

Una historia que parecía perfecta

Después del rescate, Camilo recibe una propuesta laboral y termina casándose con la hija de Abel. Sin embargo, la aparente vida de ensueño comienza a mostrar un lado inesperado.

La historia también gira alrededor de un proyecto biográfico que impulsa la esposa de Camilo. Fue entonces cuando apareció el personaje que conecta la película con una inesperada figura de la música.

Ricky Martin era el nombre que Gael tenía en mente

Afiche oficial de la película ‘Hombre al agua’.

Ricky Martin interpreta a Roby, un actor contratado para representar a Camilo en ese proyecto biográfico. El papel marca, además, su primer personaje completamente en español en más de dos décadas.

En declaraciones a Deadline, García Bernal contó que Martin fue la primera persona que imaginó para el papel, aunque inicialmente creyó que sería difícil conseguirlo.

Poco antes del rodaje en Mérida, Yucatán, obtuvo su número y lo llamó. Según el director, el cantante aceptó prácticamente de inmediato.

La participación de Martin no quedó limitada a la actuación: también se incorporó como productor ejecutivo. “Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de ‘Hombre al agua’”, expresó el artista.

Venecia será la primera parada

‘Hombre al agua’ tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y posteriormente llegará al Festival Internacional de Cine de Toronto. Su estreno en cines mexicanos está previsto para el 24 de septiembre de 2026.

Más información sobre cine