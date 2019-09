Ricky Martin y su esposo esperan su cuarto hijo

LEA TAMBIÉN

El artista puertorriqueño Ricky Martin recibió este domingo 29 de septiembre del 2019, la felicitación por la esperada llegada de su cuarto hijo, después de que anunciara que aumentará la familia durante un discurso en la Cena Nacional de la Campaña de Derechos Humanos.

El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano felicitó a través de su cuenta en la red social de Twitter al cantante puertorriqueño, que emocionado dio a conocer que espera su cuarto hijo.



"¡Nuestro @ricky_martin anuncia que su esposo Jwan y él están esperando un/a hij@!", destacó Serrano.



Ricky Martin acudió la noche del sábado junto con su esposo, Jwan Yosef, y sus hijos, Matteo y Valentino (fecundados y nacidos en el 2008 mediante vientre de alquiler), a recoger el Premio Visibilidad por parte de la Campaña de Derechos Humanos.

Nuestro @ricky_martin recibió ayer -junto a su esposo e hijos Matteo y Valentino- el Premio Visibilidad del Human Rights Campaign.



Así se educa: desde el amor y los valores de respeto, inclusión y equidad.



Gracias a esta genial familia por su visibilidad y compromiso. 🏳️‍🌈❤️🇵🇷 pic.twitter.com/LRzB35yz3L — Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) September 29, 2019

"Estamos embarazados. Estamos esperando", indicó el cantante, después de asegurar que ama las familias grandes y emocionarse sobre el escenario.

"Jwan, te amo. Mis gemelos bellos Valetino y Matteo, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días para hacer lo que estoy haciendo", dijo el artista puertorriqueño.



"Lucía, mi niña, no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, es la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes", concluyó.



El artista anunció en enero de 2018 que se había casado con su novio, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, con quien mantenía una relación desde 2016.

“Amo las familias grandes”. ❣️ https://t.co/js8MCjklge — Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) September 29, 2019

"Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber", señaló entonces el cantante boricua.



La pareja había anunciado su compromiso en el programa de la comediante Ellen DeGeneres.



El pasado mes de mayo Martin recurrió a Instagram para mostrar una fotografía que deja ver a su hija adoptada, aunque sin enseñar el rostro de la pequeña