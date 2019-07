Residente llama a una nueva marcha contra el gobernador de Puerto Rico

LEA TAMBIÉN

El cantante René Pérez, Residente (ex Calle 13), convocó este martes 23 de julio del 2019 a una marcha el jueves 25 de julio del 2019 para pedir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, implicado en un escándalo político tras la divulgación del contenido de un chat.

Junto a sus colegas cantantes Ricky Martin y Bad Bunny se convirtió en uno de los principales líderes de las protestas masivas contra Rosselló. La última se celebró este lunes 22 de julio del 2019 en una de las principales vías de San Juan, el expreso Las Américas, a la que acudieron cientos de miles de puertorriqueños.



El escándalo se desató después de que se difundiera el contenido de un chat privado en el cual Rosselló junto a un grupo de asesores íntimos se burlan e insultan a artistas, periodistas, el colectivo LGTB, políticos, entre otros. La revelación del chat de la aplicación de mensajería de Telegram y la participación en el mismo de Rosselló y algunos asesores cercanos ha provocado una ola de indignación que pide la destitución del gobernador, que ya ha dicho que terminará su mandato.



A través de sus redes sociales Residente dijo que este jueves 25 de julio del 2019 "va a haber paro nacional, a las nueve de la mañana. Todos los boricuas no nos vamos a quitar, somos más, este jueves a las nueve de la mañana en la Milla de oro (zona financiera de San Juan), los veo allá", comunicó. "Nosotros no vamos a esperar por el residenciamiento (juicio político) porque eso lo está haciendo el mismo Gobierno, nosotros no creemos en el Gobierno", añadió.

PUERTO RICO🇵🇷 ESTE JUEVES MARCHAMOS A LAS 9AM SALIENDO DE LA MILLA DE ORO HACIA EL HIRAM BITHORN🇵🇷 SEGUIMOS MANIFESTÁNDONOS HASTA QUE ROSELLÓ RENUNCIE✊ pic.twitter.com/SkZntRW19D — Residente (@Residente) July 23, 2019



Con esta manifestación ya serían tres las denominadas Marchas del Pueblo lideradas por intérpretes. La primera se efectuó el pasado 17 de julio del 2019 y la segunda este lunes 22 de julio. Lo que ayer comenzó como una jornada de protestas pacíficas para pedir la dimisión del gobernador, concluyó en la parte histórica de la capital con enfrentamientos, gases lacrimógenos y descontrol.



Tras la primera marcha durante la mañana, un grupo de la misma se trasladó a La Fortaleza, sede del Ejecutivo, donde protestaron hasta que entrada la noche y tras señalar la Policía que se trataba de una manifestación ilegal, lanzaron gases lacrimógenos.



Todo ello acabó con tensiones y caos en el Viejo San Juan en la zona cercana a la sede gubernamental y dejó un vehículo parcialmente quemado. Los comercios en la zona tienen durante la noche los escaparates protegidos con tablones de madera y en las paredes de las vías adoquinadas hay pintadas imágenes alusivas al escándalo.



Hoy además de Residente, Bad Bunny y Ricky Martin volvieron a confrontar a Rosselló. "Ya Ricardo Rosselló lo que está es retando, desafiando y queriendo guerra con el país. Ya sus intenciones son de maldad total contra Puerto Rico! Pero tranquilo señor, el mundo entero está siendo testigo y su nombre ya está manchado en la historia por siempre. Eres un asco!!", afirma Bad Bunny en su cuenta oficial de Twitter.

Y para los que no sepan. pic.twitter.com/dnvNS1Kpw7 — Bad Bunny 🐰 (@ImBadBunny) January 16, 2019



Por su lado, en un video Martin confronta al gobernador y le avisa que se "tiene que sentar con la prensa de Puerto Rico". "Tenemos muchas preguntas. Tienes que sentarte con la prensa de Puerto Rico. Ya", añadió.

El gobernador dijo este martes 23 de julio del 2019 en un comunicado que le "toca escuchar" ya que el "pueblo está hablando", e indicó que a partir de ahora sus declaraciones se referirán a los trabajos de su Gobierno.