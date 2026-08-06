Rescatan a dos oseznos andinos sin su madre en Papallacta

En medio de la vulnerabilidad propia de sus primeras semanas de vida, dos tiernos oseznos hermanos fueron rescatados tras ser hallados sin su madre en el sector de Papallacta, ubicado en el nororiente de Quito.

Estos pequeños animales silvestres enfrentaron momentos de extrema fragilidad al aparecer desamparados dentro de una finca, donde uno de los oseznos estuvo en grave riesgo de caer a un riachuelo mientras su hermano buscaba refugio trepando a un árbol.

La conmovedora escena movilizó de inmediato al personal del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), entidad que solicitó el apoyo urgente del equipo veterinario de Wiwa Quito para brindarles una oportunidad de supervivencia a los pequeños oseznos.

El emotivo rescate de los pequeños oseznos

El hallazgo se produjo cuando uno de los ositos permanecía resguardado en un espacio interior de la finca, mientras que su tierno hermano fue localizado oculto entre los matorrales de la zona.

Ante la desgarradora ausencia de la madre, las autoridades y los especialistas activaron los protocolos de protección para asegurar el bienestar de ambos cachorros, cuya corta edad y evidente desamparo conmovieron profundamente a quienes participaron en el operativo de rescate en el sector de Papallacta.

Atención especializada y Crianza Asistida en Wiwa Quito

Tras el rescate, los dos hermanos ingresaron a la clínica de Wiwa Quito, donde el equipo de cuidado animal preparó con esmero el espacio de Crianza Asistida para recibirlos con la mayor calidez posible.

Debido a que se encuentran sin su madre, la atención médica primaria se enfocó minuciosamente en regular la hidratación y el nivel térmico de ambos animales.

Aunque el equipo veterinario cubre sus necesidades esenciales con dedicación y amor, los expertos recuerdan que ningún método artificial puede reemplazar por completo el cuidado materno en esta etapa tan delicada.

Acciones de rastreo para ubicar a la madre

La esperanza de que la familia vuelva a reunirse sigue latente. Para lograrlo, se estableció una coordinación con la Prefectura de Imbabura y el especialista Andrés Laguna, con el propósito de realizar un riguroso rastreo de la madre utilizando drones térmicos en los alrededores.

Los especialistas no descartan que la madre permanezca con vida y transite cerca de la zona a la que llegaron sus pequeños, por lo que los esfuerzos de búsqueda continúan con optimismo.

Un llamado urgente por la fauna silvestre en Ecuador

Este desgarrador caso refleja la incansable labor que Wiwa Quito —conocido durante 26 años como el Zoológico de Quito— realiza para proteger la fauna silvestre del país.

Debido a la edad tan temprana en la que se encuentran los cachorros, el pronóstico de ambos casos sigue siendo reservado, manteniendo a todos a la espera de su completa recuperación.

Preguntas frecuentes sobre el hallazgo de dos oseznos en el sector de Papallacta

❓ ¿Dónde fueron encontrados los oseznos que ingresaron sin su madre a Wiwa Quito?

Dentro de una finca en el sector de Papallacta, en el nororiente de Quito.

Las dos pequeñas crías de menos de seis semanas fueron halladas desamparadas en la zona, lo que motivó la intervención del Ministerio de Ambiente y Energía y del equipo veterinario de Wiwa Quito.

❓ ¿Qué edad aproximada tenían los cachorros al momento de ser rescatados sin su madre?

Menos de seis semanas de vida.

Debido a su etapa tan temprana de desarrollo, el pronóstico médico de ambos hermanos es reservado y requirieron atención inmediata para regular su temperatura e hidratación.

❓ ¿Cómo se busca actualmente a la madre de los oseznos encontrados sin su madre en el sector?

Mediante un rastreo con drones térmicos coordinado con la Prefectura de Imbabura a través del especialista Andrés Laguna. Las autoridades no descartan que la madre continúe con vida transitando cerca del lugar, por lo que se mantienen los esfuerzos interinstitucionales para intentar dar con su paradero.

❓ ¿Qué institución recibe y cuida a los animales rescatados sin su madre en la capital?

Wiwa Quito (Parque Refugio de Animales Silvestres).

El espacio de Crianza Asistida de la clínica de Wiwa Quito preparó un área especial para recibir a los pequeños y brindarles soporte médico esencial bajo observación permanente.

❓ ¿Qué entidades participaron en la coordinación inicial tras hallar a los animales sin su madre?

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), Wiwa Quito y la Prefectura de Imbabura.

El hecho fue reportado inicialmente al MAE, cuya delegación solicitó el apoyo técnico y veterinario del refugio animal para salvaguardar la vida de los oseznos andinos.

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