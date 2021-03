Hombre recibió como último pago de su trabajo 91 500 monedas de un centavo cubiertas de aceite

Andreas Flaten, de Peachtree City, Georgia (Estados Unidos), nunca imaginó que al postular a un trabajo como encargado de un taller de autos terminaría siendo sometido a, posiblemente, la mayor humillación laboral de su vida.

La novia de Flaten denunció el hecho en una publicación de Instagram, el pasado 13 de marzo de 2021. En el post agregó imágenes de una pila de monedas de un centavo repartidas en el piso, con una capa de algún tipo de grasa "que huele raro".



Las monedas habían sido dejadas en su patio a modo de compensación por el retraso en sus últimos salarios antes de renunciar. Flaten vio a su jefe en el patio, quien le informó aquella noche que su pago quedaba saldado. Junto a la pila de monedas, había una nota: "Jódete".





​Inicialmente, Flaten había aceptado el trabajo porque -según la publicación- él y su jefe habían acordado que el empleado tendría una franja de tiempo flexible para que pudiera ir a buscar a su hijo a la guardería. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar allí, su jefe no le permitía tomar este beneficio.



Además, el empleador se retrasó en varias ocasiones con los pagos de su salario. Es por estas razones que Flaten decidió que lo mejor sería renunciar. Lo hizo con el procedimiento adecuado, enviando una carta y notificando su salida en un plazo legal de dos semanas.



Pero ya habían pasado varios meses y su pago por los meses que le debían todavía no habían llegado. El hombre decidió así que era tiempo de contactar a las autoridades. Puso una queja en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y esperó a que el trámite avanzara.



Unas semanas más tarde, Flaten regresaba a su casa de la tienda cuando vio su automóvil bloqueado por una montaña de monedas.



"Ni siquiera podemos sacar todos los centavos porque están cubiertos de algún tipo de aceite", comentó la novia de Andreas en el video. "¿Quién diablos sabe cómo vamos a sacarlas de la entrada de casa, subirlas al coche, sacarlas nuevamente y meterlas en un banco? Y eso si podemos, porque están cubiertas de aceite", añadió.



"No estoy segura de qué es peor... El hecho de que este hombre sea tan miserable que no puede aceptar que un empleado se vaya porque es el mayor idiota que ha conocido, o el hecho de que se esforzó para conseguir 915 dólares en centavos solo para decir 'que te jodan'", sentenció.