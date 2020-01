El crudo relato de la actriz Annabella Sciorra sobre el día que Harvey Weinstein la violó

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz de 'Los Soprano' Annabella Sciorra, quien asegura que el productor de Hollywood Harvey Weinstein la violó en los años 90, testificó el jueves 23 de enero del 2020 en su contra durante el segundo día de su juicio en Nueva York por crímenes sexuales.

La actriz de 59 años entró a la corte penal estatal de Manhattan poco antes de 09:30 local.



Weinstein, de 67 años, es acusado de practicar sexo oral a la exasistente de producción Mimi Haleyi contra su voluntad en 2006 y de violar a la actriz Jessica Mann en 2013, en un caso emblemático para el movimiento #MeToo contra el acoso y la agresión sexual.



La fiscalía espera que el testimonio de Sciorra ayude a convencer al jurado de que el acusado es un depredador sexual. Su presunta violación ocurrió hace tanto tiempo que el delito ha prescrito, y por eso no forma parte del proceso.



Para ello precisa demostrar que Harvey Weinstein atacó sexualmente a dos personas por lo menos. Si es hallado culpable de los delitos que es acusado, el antes todopoderoso productor de cine, cuyas películas han ganado 81 premios Oscar, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.



La fiscal adjunta Meghan Hast dijo el miércoles en sus alegatos de apertura que Weinstein convirtió a Sciorra en una adicta al Valium y la violó “violentamente” tras irrumpir de noche en su apartamento de Nueva York en el invierno boreal de 1993-1994. Luego le practicó sexo oral contra su voluntad, señaló la fiscal.



Hast dijo que Sciorra estaba en shock y demasiado asustada como para llamar a la policía. Recién contó públicamente su historia en octubre de 2017, al periodista Ronan Farrow de la revista The New Yorker.



“La dejó física y emocionalmente destrozada, desmayada en el piso”, contó la fiscal. En una oportunidad posterior, dijo, Weinstein llegó a la habitación de hotel de la actriz en Cannes en ropa interior, con una botella de aceite para bebé en una mano y un casete de video en la otra.



Se espera que Sciorra sea sometida a un duro contrainterrogatorio por parte de la defensa.



En sus alegatos iniciales, el abogado de Weinstein Damon Cheronis dijo que Sciorra contó una vez que “hizo una locura” con el productor de cine. “No lo describió como violación porque no lo fue”, dijo Cheronis.



Más de 80 mujeres han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo sobre sus presuntos abusos en octubre de 2017.

Pero la mayoría de los delitos han prescrito, y Weinstein solo será juzgado por presuntas agresiones cometidas contra Haleyi y Mann.