Del regreso de Steve Rogers a Doctor Doom: todo lo que muestra el tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ cuadro por cuadro

El tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ dura dos minutos con 24 segundos, pero tiene mutantes, viejos aliados, el regreso de Steve Rogers y al Doctor Doom.

La primera imagen del nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ no es una explosión ni un héroe en combate. Es una placa metálica quemada.

Sobre ella puede leerse “Xavier’s School for Gifted Youngsters”, el nombre de la escuela fundada por Charles Xavier. Y desde ese instante, Marvel deja claro que esta no será una película más de los Vengadores.

Durante poco más de dos minutos, el estudio construye un avance que parece diseñado para detenerse, retrocederse y analizarse cuadro por cuadro. Porque detrás de cada plano hay una promesa: el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel dependerá de héroes que hasta hace poco pertenecían a mundos separados.

Según el tráiler oficial publicado por Marvel Studios, el avance reúne mutantes, Vengadores, Wakanda, los Cuatro Fantásticos y a quien parece convertirse en la amenaza definitiva del MCU: Doctor Doom.

Marvel abre una puerta que llevaba décadas esperando

La aparición de la Escuela Xavier es apenas el comienzo.

Pocos segundos después, Charles Xavier aparece de espaldas observando un horizonte consumido por el fuego. “Algo se aproxima… algo que quizá no nos sea posible detener”, advierte el personaje interpretado por Patrick Stewart.

Pero detrás de esa frase ocurre algo que muchos espectadores podrían haber pasado por alto. Una figura encapuchada aparece brevemente entre las sombras. No tiene diálogo. No necesita tenerlo.

Todo apunta a Victor von Doom.

Marvel juega con esa presencia durante esa parte del avance. Primero la esconde y, más adelante, la confirma con un primer plano de su máscara metálica y de sus ojos observando a Thor.

Thor pronuncia la frase más oscura del MCU

Tras el logo de Marvel Studios, el tráiler cambia de tono.

La cámara sobrevuela Nueva York y se detiene sobre la Torre de los Vengadores. Entonces aparece la voz de Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

“He luchado junto a muchos guerreros… y murieron”, dice el dios del trueno.

Lo que sigue es una sucesión de imágenes que parecen construidas para transmitir agotamiento: Sam Wilson junto a Bucky Barnes, Namor en su trono, Shuri preparándose para la batalla y un Thor visiblemente cansado convocando una tormenta en medio de un páramo.

La sensación es clara: esta vez, incluso los héroes creen que podrían perder.

Contamos al menos 18 personajes en el avance

El tráiler no da respiro.

Entre explosiones y cambios de plano aparecen Charles Xavier, Magneto, Thor, Doctor Doom, Sam Wilson, Bucky Barnes, Namor, Shuri, Cíclope, Gambito, Shang-Chi, Loki, La Mole, Yelena Belova, Mystique, Sue Storm y varios integrantes de los Cuatro Fantásticos.

También hay alianzas inesperadas.

La Mole estrecha la mano de un guerrero de Wakanda. Mystique recarga un arma en la oscuridad. Gambito y Shang-Chi parecen enfrentarse en un combate cargado de energía.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llega cuando Cíclope emerge entre los escombros disparando su icónica ráfaga óptica roja.

Marvel no solo está integrando a los mutantes. Está anunciando que finalmente serán protagonistas.

El último minuto cambia absolutamente todo

La tensión alcanza su punto máximo cuando Thor desata una tormenta eléctrica frente a Doctor Doom.

“Va a hacer falta un milagro”, sentencia.

Y entonces ocurre.

Después de un breve silencio, Mjolnir aparece. Una mano lo toma. Thor observa incrédulo.

“¿No es posible?”, pregunta.

La cámara gira lentamente y revela a Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, vestido de civil, con barba y cabello largo.

“Hola, amigo”, responde.

Si el resto del avance construye una guerra, este último plano construye una pregunta: ¿cómo ha regresado Steve Rogers?

Marvel no ofrece respuestas. Solo deja un reloj avanzando sobre la “A” de los Vengadores mientras el sonido de un segundero llena la pantalla.

Marvel ya comenzó la cuenta regresiva

Quizá esa sea la verdadera historia detrás del tráiler.

Más allá de Doctor Doom, de los mutantes o del regreso de Steve Rogers, ‘Avengers: Doomsday’ parece estar hablando sobre el tiempo. Sobre héroes que envejecieron, alianzas imposibles y personajes que creían haber cerrado sus historias hace años.

El avance termina como comenzó: con una advertencia.

Porque si Thor tiene razón, y si Charles Xavier también la tiene, el Universo Cinematográfico de Marvel está a punto de enfrentarse a algo que ni siquiera los héroes más poderosos de la Tierra podrán detener.

Y esta vez, quizá un milagro no sea suficiente.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

El estreno de ‘Avengers: Doomsday’ está previsto para el 17 de diciembre de 2026. Como lo informó este Medio, la supuesta duración de la película de Marvel se filtró a inicios de julio de 2026.

Doctor Doom acecha desde la oscuridad.

Mister Fantástico lidera el ingreso de los Cuatro Fantásticos a las instalaciones de los Vengadores.

Namor evalúa la inminente catástrofe mundial desde su trono con profunda seriedad.

Yelena Belova apunta con frialdad y determinación hacia un objetivo fuera de cuadro.

Black Panther se prepara para la batalla luciendo un imponente y detallado traje con grabados dorados.

Thor canaliza todo el poder del trueno mientras sus ojos se iluminan por completo para el combate.

Steve Rogers sostiene el mítico martillo Mjolnir frente a un asombrado Thor en el reencuentro más esperado del avance.

Thor reacciona con incredulidad ante una inesperada aparición que altera el destino de la misión.

Los Vengadores y los Cuatro Fantásticos convergen en la base de operaciones para diseñar su estrategia de defensa.

Cíclope desata todo el poder de su ráfaga óptica en una impresionante explosión de energía roja.

Shang-Chi adopta su postura de combate y se prepara para golpear usando los diez anillos.

Mystique despliega sus habilidades de combate y extiende su mano en señal de advertencia.

Sam Wilson y Bucky Barnes avanzan juntos para encarar el conflicto final de la saga.

Scott Lang abraza emotivamente a su hija en medio de un momento de máxima tensión dramática.

Loki observa a través del ventanal mientras asimila la magnitud de la catástrofe que se avecina.

Gambito desafía a sus rivales con una fría mirada antes de desatar su energía cinética en la batalla.

Shuri contempla el panorama con una mirada cargada de determinación y liderazgo en Wakanda.

Cíclope activa su emblemático visor de cuarzo de rubí antes de iniciar el combate en Avengers: Doomsday.

Tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

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