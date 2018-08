Reencuentro de parte del elenco de 'La Niñera' emociona a las redes sociales

LEA TAMBIÉN

En su cuenta de Instagram, la actriz estadounidense Fran Drescher difundió el lunes 6 de agosto del 2018 una fotografía que muestra un reencuentro parcial del elenco de la serie 'La Niñera' que la lanzó a la fama.

En la imágen, Drescher aparece junto a la actriz Renee Taylor quien dio vida a Silvya Fine, la divertida madre de la actriz en el exitoso programa de televisión.

Hasta las 11:30 de este 7 de agosto, la imagen difundida en el Instagram de Drescher logró superar los 26 600 'me gusta' en la red social. La instantánea muestra a Drescher junto a Taylor y fue capturada en el set de la obra 'My Life on a Diet' que se presenta en un teatro de Nueva York. "Todos los críticos están de acuerdo, Renee Taylor es maravillosa", escribió Drescher en la red social.



En la cuenta oficial de Instagram de la obra se publicó también un video que muestra a Drescher y a Taylor juntas. En el clip, la actriz asegura que acaba de ver "a Renee en la obra 'My Life on a Diet' y es fantástica. Vayan", dice la actriz invitando a los seguidores a asistir a la obra. Este video suma más de 9 100 reproducciones desde su difusión.



Otra imagen difundida en la cuenta de Instagram de la obra muestra a Drescher luciendo unas gafas de sol y sosteniendo en sus manos el programa de 'My Lige on a Diet' que se presentará hasta el próximo 3 de septiembre del 2018 en la iglesia episcopal de St. Clement's.

'La Niñera' es una serie de televisión que se emitió entre 1993 y 1999. El show se centraba en Fran Fine (Drescher) una vendedora de cosméticos judía que llega por casualidad a la vivienda de Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), un millonario que acaba de enviudar y se convierte en la niñera de sus tres hijos Margaret, Brighton y Grace (Nicholle Tom, Benjamin Salisbury y Madeline Zima).



El último capítulo de 'La Niñera' se emitió hace ya 19 años en Estados Unidos. En total la serie contó con 145 episodios distribuidos a lo largo de seis temporadas que hasta ahora se emiten en diversas cadenas de televisión de Latinoamérica.

No es la primera vez que el elenco de 'La Niñera' sorprende en las redes sociales. Cuando se cumplieron 16 años de la emisión del último episodio de la serie, Drescher regresó a la lujosa vivienda donde se rodaron los entrañables capítulos. La instantánea fue difundida en Instagram por el exproductor de la serie Peter Marc Jacobson.

La vivienda está ubicada en la ciudad de Nueva York en East 75th Street a pocas cuadras de la célebre Quinta Avenida y del popular Central Park.

En el 2016, el actor Charles Shaugjnessy difundió en su cuenta de Facebook otra imagen de un reencuentro que tuvo lugar en la vivienda de Drescher. El motivo de la reunión fue la celebración del cumpleaños número 83 de Taylor el 19 de marzo. La publicación suma más de 29 000 reacciones en la red social de Mark Zuckerberg.

Otra fotografía, captada el mismo día pero difundida un después de la primera muestra a Shaughnessy y a Drescher en un caluroso abrazo. Esta publicación alcanzó 19 000 reacciones en Facebook.

Todos los miembros del elenco de la serie continúan con vida a excepción de Ann Morgan Guilbert quien interpretó a la divertida abuela Yetta y murió a los 87 años el pasado 14 de junio del 2016 tras perder la batalla contra el cáncer.