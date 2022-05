Arrestan a comerciante ecuatoriana que vendía frutas en Nueva York

Una ecuatoriana fue arrestada en Nueva York, Estados Unidos, mientras vendía frutas en la estación del metro de esa ciudad.

La vendedora, identificada como María Falcon, estaba junto a su hija y otro comerciante autónomo en el momento de la detención.

Ella indicó que se sintió “aterrorizada” porque la esposaron, pese a que lleva más de diez años trabajando, según el portal AM Nueva York.

Los policías escoltaron a Falcon en la estación y, además, decomisaron su mercadería (mangos y kiwis) que transportada en un carrito.

Los videos del momento en el que la arrestan causaron revuelta en redes sociales.

Frente al hecho, varias organizaciones de derechos humanos expresaron su inconformidad por el proceder de la policía y acusaron que la detenida sufrió violencia y racismo.

Street Vendor Project, una organización que defiende los derechos de los vendedores ambulantes y pequeñas empresas en Nueva York, colgó los videos en redes, lamentando la situación.

“Trato horrible para María, una madre, empresaria inmigrante y su hija que lo filmó. (…) Vergüenza para nuestra ciudad por elegir la crueldad, en lugar de apoyar a las madres trabajadoras”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Horrific treatment of Maria, a mother, immigrant entrepreneur & her *daughter* who filmed Earlier this week, Maria was arrested for selling mangoes & kiwis to customers she's served for 10+ yrs Shame on our city for choosing cruelty, instead of supporting hardworking mothers pic.twitter.com/sjonO5FMjM

De acuerdo con medios locales, Falcon, tiene en orden todos sus permisos para vender sus productos en la vía pública. Ella cuenta con una licencia como vendedora de alimentos, paga impuestos por su trabajo e incluso aprobó los cursos de seguridad alimentaria exigidos por las autoridades, según señala el medio City Limits.

El senador Kevin Parker y Shahana Hanif, integrante del Consejo de la Ciudad de Nueva York, se refirieron a la acción como un “caso inaceptable de acoso racista”.

For years, Maria has sold kiwis and mangos to subway riders. This weekend, she was stripped searched for "unauthorized commercial activity." This racist harassment is a clear sign that the NYPD can't be trusted to play a role in street vendor regulations. https://t.co/9A5N2oiQz7