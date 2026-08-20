Estados Unidos juzga a Meta por el impacto de Facebook e Instagram en menores

Meta afronta desde este 18 de agosto de 2026 un juicio en un tribunal federal de Oakland, California, presentado por una coalición de 29 estados de Estados Unidos.

La fiscalía acusa a la empresa de diseñar sus plataformas Facebook e Instagram para fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes, explotándolos con fines lucrativos y engañando al público sobre los riesgos reales para la salud mental.

Los demandantes exigen sanciones económicas y modificaciones sustanciales en el funcionamiento de las plataformas.

Según datos difundidos por DW, los fiscales solicitaron hasta 200 000 millones de dólares en multas, aunque la cifra global reclamada por cuatro estados lideres podría alcanzar los 1,4 billones de dólares.

Además, piden eliminar datos recolectados de usuarios menores de 13 años sin consentimiento parental.

Para conocer más sobre este aspecto y los antecedentes judiciales de la plataforma en Estados Unidos, puedes consultar la resolución de culpabilidad previa sobre adicción en redes sociales.

🛡️ ¿Cuál es la respuesta oficial de la empresa tecnológica?

Meta niega las acusaciones y sostiene que ha implementado herramientas concretas de protección para los jóvenes.

De acuerdo con información transmitida por CNN, la compañía argumentó que el caso carece de pruebas directas de daño y que las acusaciones responden a problemas generales que afectan a toda la industria digital, como las dificultades en los procesos de verificación de edad.

📉 Consecuencias en el mercado y llamados de advertencia

El inicio de este proceso judicial también provocó repercusiones financieras inmediatas.

Reportes de Vatican News indicaron que las acciones de la tecnológica cayeron un 4,4 % en Wall Street.

Mientras ejecutivos como Mark Zuckerberg se preparan para testificar, líderes religiosos y grupos de familias han pedido priorizar la seguridad infantil en el entorno digital.

🔮 Continuidad del proceso judicial

El juicio en el tribunal de Oakland se extenderá durante seis semanas y contará con testimonios de exempleados, expertos y directivos.

La jueza del caso evaluará los argumentos presentados para emitir un fallo definitivo en los meses siguientes.

Si quieres profundizar en este tema y sus implicaciones legales, te recomendamos leer nuestro análisis sobre el veredicto por adicción que enfrenta la compañía tecnológica.

Juicio a Meta; más preguntas sobre el tema

❓ ¿De qué trata el juicio contra Meta en 2026? El juicio contra Meta en 2026 es un proceso federal en EE. UU. donde 29 estados acusan a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción en menores, priorizando ganancias sobre su seguridad. Se busca imponer multas millonarias y cambios estructurales en las plataformas. ❓ ¿Cuánto dinero podría pagar Meta si pierde el juicio? Meta podría enfrentar multas de hasta 1,4 billones de dólares, según estimaciones de la propia empresa, aunque los estados buscan alrededor de 200 mil millones en daños. Además, en casos separados, ya se le ordenó pagar cerca de 942 millones por daños a menores en Nuevo México.

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