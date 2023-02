Jóven recién graduado se quedó sin título por video en TikTok

Al Jonathan de Jesús le revocaron el título universitario por un video en TikTok. Foto: TikTok @jonathandejesus777

Un joven perdió su título como enfermero por grabar un video de TikTok en el que contó que no aprendió nada durante sus años de estudio en la universidad.

Se trata de Jonathan de Jesús, un venezolano que grabó un video junto a varios de sus compañeros, el pasado 4 de noviembre de 2022. La grabación la hizo momentos antes de que recibiera su título como licenciado.

En el clip, los chicos hicieron una dinámica que consistió en que cada uno completara la frase: "Me gradué sin saber..."

“Me gradué sin saber inyectar”, dijo una estudiante vestida con toga y birrete. "Me gradué sin saberme los signos vitales", confesó otro joven.

Cuando llegó el turno de Jhonatan de Jesús, él indicó: “Me gradué copiándome en los exámenes”.

Alrededor de 13 jóvenes participaron en esta dinámica. Cada uno de ellos expresó los temas o prácticas que aún no dominan y que se requieren para obtener su título profesional.

Sin embargo, no pensaron en las consecuencias que este "juego" podría causarles. La universidad optó por aplicar una sanción por dicho video.

La institución educativa pidió que los jóvenes se disculparan públicamente y que hicieran una nivelación de un mes para obtener los documentos que certifiquen el final de sus estudios.

Jhonatan de Jesús decidió no acogerse a esta disposición y a través de la misma red social opinó acerca de lo injusto que le parece que se imponga una medida que lo obligue a retomar sus estudios, cuando ya los había culminado.

A su parecer, se trata de una vulneración de sus derechos, debido a que a lo largo de su carrera cumplió con el plan de estudios y los requisitos para graduarse.

Jonathan obtuvo un promedio de 18 puntos, que lo posicionó como el mejor de su clase y fue elegido para dar el discurso en la ceremonia de graduación.

El joven también enfatizó en que no se manchó el nombre de su universidad, ya que el video tenía una etiqueta de humor.

Y a pesar de que esta publicación fue bajada de la red social, Jonathan de Jesús volvió a subirla con la descripción: "Cómo olvidar el día que por este video la Unefa (universidad en la que estudió) me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera".

Varios usuarios de TikTok reaccionaron a sus publicaciones y desaprobaron sus ideas: “No veo la injusticia”, “para que vean que tener buenas notas no es sinónimo de ser inteligente”, “debiste aceptar la opción que te dieron”, se lee en algunos de ellos.

