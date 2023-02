Una foto muestra por primera vez el rostro de Índigo

Camilo desmintió -a través de su cuenta oficial de Instagram- el rumor de que había decidido educar a su hija como no binaria. Foto: Instagram de Evaluna

Redación Elcomercio.com

La identidad de Índigo, bebé de los artistas Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, es una de las interrogantes que llama la atención de todos sus seguidores.

Los cantantes han evitado mostrar las fotos de su hijo desde su nacimiento. Sin embargo, hace unos días atrás, se regó por redes sociales una fotografía en la que se ve por primera vez parte del rostro de Índigo

La primera foto donde se ve el rostro de Índigo

La captura deja ver el momento en el que Evaluna juega con la pequeña. En la imagen se puede observar el rostro de perfil de la niña.

Camilo y la hija de Ricardo Montaner decidieron no conocer el sexo de su bebé hasta el momento de su nacimiento. Y eligieron el nombre Índigo -considerado de forma neutra- para ponérselo en el caso de que sea niño o niña.

Camilo negó que estén criando a Índigo como género no binario

Echeverry desmintió -a través de su cuenta oficial de Instagram- el rumor que circulaba en medios de comunicación sobre que había decidido educar a su hija como no binaria.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y la intensidad de los medios de comunicación sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, señaló el cantante colombiano.

Asimismo, aseguró que junto a su esposa respetan profundamente a las personas que toman la decisión de identificarse como género no binario. No obastante, expresó que ese no es su caso.

Camilo también aprovechó para compartir una reflexión en su mensaje de Instagram. “Nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse las personas de la colectividad Lgbtiq+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles con dedos, apuntando y condenando”, manifestó.

