Elon Musk ingresa a la sede de Twitter sujetando un lavamanos

El empresario Elon Musk publicó este miércoles 26 de octubre de 2022 un video en el que se le ve entrar sonriente en la sede de Twitter con un lavamanos a cuestas, dando a entender que la compra de la red social llegó a buen puerto.

En su cuenta en esa plataforma, el multimillonario escribió "Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!", un mensaje que incluía la palabra "lavamanos" en inglés, a la que hacía referencia en clave de humor durante su entrada en el edificio.

Musk, por mandato judicial, debe completar la adquisición de Twitter por los USD 44 000 millones pactados como muy tarde este viernes 28 de octubre de 2022 si quiere evitar ir a un juicio impulsado por la empresa después de que diera marcha atrás.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7