Bill Gates revela su lista de canciones para el verano

Bill Gates ha compartido su lista de canciones en inglés que la escucha habitualmente. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

El cofundador de Microsoft y multimillonario, Bill Gates, ha revelado su lista de canciones de Spotify para el verano.

Algunos usuarios pensaron que su gusto musical se inclina hacia géneros más clásicos o intelectuales, pero Gates sorprendió al compartir la gran variedad de canciones de diferentes géneros, que también incluye el regueton.

En una declaración reciente en su sitio Gates Notes, el filántropo compartió su amor por la música y cómo ha sido una parte importante de su vida desde su infancia.

“No puedo imaginar mi vida sin música. Algunos de mis mejores recuerdos de la infancia tuvieron lugar en el sótano de Paul Allen, donde encendía el tocadiscos y me ponía a artistas como Jimi Hendrix y álbumes como Are You Experienced”, agregó Gates.

Canciones de Bill Gates para el verano

A medida que creció, Gates también descubrió el placer de escuchar música mientras conducía. Además, ha encontrado nuevas canciones y artistas a través de las recomendaciones de sus hijos y amigos como Bono, el vocalista de U2.

Su lista tiene 34 canciones y entre ellas se encuentra la versión en inglés de Bailando, el hit urbano de Enrique Iglesias, uno de los éxitos más grandes del regueton que combinó su base con la de otros ritmos latinos.

A continuación algunas de sus canciones favoritas:

En este link pueden acceder a la lista de reproducción completa. Como cerró Bill su post, “feliz escucha”.

Captura del playlist de Bill Gates. Foto: Cortesía

Más noticias

Visita nuestros portales: