La recuperación de Demi Lovato marcha 'realmente bien'

La hermana pequeña de Demi Lovato, Madison De La Garza, ha asegurado que la estrella del pop se está recuperando "realmente bien" de la sobredosis de sustancias estupefacientes que sufrió el pasado mes de julio.

"Ella está trabajado duro en su sobriedad y estamos todos increíblemente orgullosos de ella. Está siendo muy loco para nuestra familia, ha sido demasiado", ha dicho Madison en el podcast Millennial Hollywood, al que acudió para promocionar la película Subject 16.



Y aún añadió Madison: "Hemos pasado por mucho juntos y siempre que pasamos por algo salimos por el otro lado cien veces más fuertes que antes. Estamos muy agradecidos por todos, por las pequeñas cosas".



El pasado 24 de julio del 2018, la cantante estadounidense sufrió una sobredosis que la llevó al hospital, ingresó a rehabilitación. La intérprete de Sorry not Sorry fue dada de alta del hospital el sábado 4 de agosto. El domingo 5 Lovato hizo su primera publicación tras la sobredosis en Instagram. Con una carta agradeció el apoyo de sus seguidores, familiares y amigos tras lo sucedido.