Rapunzel dejó la animación y ahora tiene un nuevo rostro

Las linternas flotantes volvieron a iluminar el universo de Disney, pero esta vez no estaban dentro de una película animada. Durante una presentación, el estudio mostró las primeras imágenes de su nueva versión de ‘Enredados‘.

El adelanto comienza con una frase que anticipa la transformación: “Comes to life”. Poco después, aparece Rapunzel bajando unas escaleras con su característica melena rubia y el vestido morado que los seguidores de la película reconocerán de inmediato.

Pero la verdadera revelación llega unos segundos después.

Disney mostró el título y una primera imagen de Madre Gothel

La actriz Kathryn Hahn encarnará a Madre Gothel.

‘Enredados’ live action confirma protagonistas: Teagan Croft y Milo Manheim. • Foto: IMDb

En la pantalla gigante aparece el logo de ‘Disney Tangled’, rodeado por las conocidas linternas flotantes de la historia.

La escena cambia entonces a unas escaleras de piedra y un portón. Allí aparece una mujer con una túnica negra y capucha que abre la puerta y mira directamente hacia la cámara con una sonrisa.

Se trata de la versión live action de Madre Gothel, uno de los personajes centrales de la historia de Rapunzel.

‘Enredados’ llegará a los cines en 2028

El breve avance termina con una fecha que confirma cuándo llegará esta nueva adaptación a la pantalla grande.

‘Disney Tangled’ se estrenará exclusivamente en cines el 31 de marzo de 2028.

Así, Disney comienza a mostrar cómo llevará al mundo real una de sus historias animadas más reconocidas, con Rapunzel, su enorme cabello rubio y las linternas que marcaron uno de los momentos más recordados de la película original.

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