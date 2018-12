Raphael, el divo de Linares, es un cantante que no deja de reinventarse

LEA TAMBIÉN

A sus 75 años el divo de Linares sigue reinventándose. A él, un cantante que prefiere evitar la palabra cambio cuando habla de su nueva apuesta musical, le surgió la idea de sacar una nueva versión de sus grandes éxitos mezclando dos géneros que en principio no son afines: la música sinfónica y la música electrónica. Bajo esta premisa nació RESinphónico, el álbum que acaba de lanzar con el sello Universal.

Para el disco, que fue grabado en los famosos estudios Abbey Road de Londres y en MG Studios de Madrid, Raphael contó con la colaboración de Lucas Vidal, uno de los jóvenes talentos de la industria musical española, que ha compuesto la música para tráileres cinematográficos como ‘Los juegos del hambre’ y ‘Lucy’.



En una entrevista telefónica con este Diario, Raphael señaló que el resultado del disco le pareció maravilloso. “Siento que RESinphónico es un discazo porque logró darle una nueva visión a canciones que todos conocemos y hemos cantado y que para mí han sido muy especiales en mi carrera”.



Entre esos éxitos están canciones como Mi gran noche, Cuando tú no estás, Hablemos del amor y Yo soy aquel. Un tema que Raphael confesó considera la reina de sus canciones. Con este tema compuesto por Manuel Alejandro, un compositor con el que ha trabajado en varias oportunidades a lo largo de su carrera, participó en el Festival de Eurovisión 1966.



Ahora esas letras románticas que han hecho suspirar a varias generaciones de fans han encontrado una nueva vida junto a los sonidos de chelos, violines, trompetas, contrafagots y beats electrónicos. Todo acompañado de una voz a la que Raphael saca el mejor de los provechos. “Reconozco que juego -dice- con una ventaja porque a mi edad la voz me sigue respondiendo increíblemente. No es normal que a estas alturas una persona tenga una voz tan brillante y fuerte”.



El músico español agrega que otra de las cosas que se mantienen intactas en su vida es el deseo de estar subido en un escenario. Por eso ya tiene confirmado el lugar y la fecha de la primera gala de promoción de su nuevo álbum. El inicio de su nuevo tour, que lo llevará por Inglaterra, Francia y Rusia comenzará el próximo 17 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

El divo de Linares también aseguró que ‘RESinphónico’ no supone una segunda parte de ‘Sinphónico’, el disco que Raphael grabó en 2015, sino una vuelta de tuerca al trabajo que ha venido haciendo durante estas décadas.

En la charla, el músico español también recordó la presentación que tuvo en Guayaquil el año pasado y lamentó no haberse presentado en Quito, ciudad a la que espera traer su nuevo show en el 2019.