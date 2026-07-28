¿Quién es David Jonsson, el nuevo fichaje de Marvel para Black Panther?

Marvel anunció que David Jonsson interpretará al nuevo Black Panther, continuando la historia tras la muerte de Chadwick Boseman.

El director Ryan Coogler hizo el anuncio en la Comic Con San Diego, donde la noticia generó una ovación de pie entre los más de 6 mil asistentes.

David Jonsson asumirá el legado de T’Challa en Marvel

David Jonsson será el Nuevo Black Panther. • Foto: IMDb

Según el medio N+, David Jonsson interpretará a T‘Challa II, el hijo de Wakanda presentado como Toussaint en ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Así, el actor continuará la historia del personaje sin reemplazar directamente a Chadwick Boseman.

Según Kevin Feige, su fichaje no surgió de un casting tradicional, sino de una iniciativa del director Ryan Coogler tras reunirse en privado con él.

En su presentación, Jonsson agradeció la oportunidad y prefirió guardar reserva sobre la trama.

¿Quién es David Jonsson?

De acuerdo con Antena, Jonsson nació en Londres en 1993, destacó en series como ‘Industry’ y en la comedia romántica ‘Rye Lane’ y se consolidó en la industria con ‘Alien: Romulus’ y ‘The Long Walk’.

Entre sus reconocimientos destacan el premio a Estrella Emergente en los BAFTA 2025, el Robert Altman en los Film Independent Spirit Awards 2026 y el premio a mejor Actor en los Black British Theatre Awards 2022.

Detalles de producción, estreno y elenco confirmado

Como reporta Consequence, la entrega llegará a las salas de cine el 15 de diciembre de 2028 bajo la dirección y guion de Ryan Coogler, quien apostará por un formato de filmación en IMAX de 70mm para llevar la historia a gran escala.

En cuanto al reparto, Marvel confirmó el regreso de Letitia Wright como Shuri y de Winston Duke en el papel de M’Baku.

Esta entrega profundizará en la transición generacional de Wakanda, mostrando cómo las figuras clave de la nación guiarán a T’Challa II.

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