La protagonista de ‘Obsession’, Inde Navarrette, es toda una pro en un mundo inesperado

Antes de convertirse en uno de los nuevos rostros del cine de terror con ‘Obsession‘ , Inde Navarrette ya tenía una comunidad que la seguía por otra razón.

Lejos de los sets de grabación, la actriz también encontró un escenario donde competir: los videojuegos.

Mientras su nombre comenzó a sonar con fuerza por su papel en ‘Obsession‘, una faceta inesperada de su vida volvió a llamar la atención de los fans: su habilidad frente a la pantalla con ‘Call of Duty’.

Domina las partidas

¿Quién es Inde Navarrette? La actriz de ‘Obsession’. • Foto: IMDb

La película se convirtió en una de las producciones de terror más comentadas tras su paso por festivales y llegó con una historia protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrette.

En la cinta, Navarrete interpreta a Nikki Freeman, una joven atrapada en una historia que mezcla deseo, control y terror.

Pero detrás de ese personaje vulnerable y oscuro existe una versión completamente distinta de la actriz.

Inde Navarrette sorprendió a los gamers

De acuerdo con HobbyConsolas, Navarrete tiene un canal de Twitch con cerca de 19 000 seguidores, donde suele realizar transmisiones jugando videojuegos.

Uno de sus favoritos es ‘Call of Duty’, una saga en la que no solo participa por diversión.

La cuenta Culture Crave compartió un fragmento de uno de sus directos donde se le observa jugando ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’ y demostrando una gran habilidad en las partidas multijugador.

¿Quién es Inde Navarrette?

Según Diario Panorama, Inde Navarrete nació el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona, con el nombre de Danielle Fabiola Navarrette. Su madre es australiana y su padre es mexicano.

A lo largo de su infancia, se mudó varias veces debido al trabajo militar de su padre, asistiendo a once escuelas distintas antes de cumplir 15 años.

El nombre artístico Inde proviene del apodo independent, que su madre le dio por considerarla una persona muy independiente desde pequeña.

Sus inicios en televisión

Aunque muchos la reconocen por ‘Obsession’, Navarrette ya había trabajado previamente en televisión en ‘Denton’s Death Date’, ‘13 Reasons Why’ como Estela de la Cruz en ‘Superman & Lois’, donde interpretó a Sarah durante varias temporadas.

Influencia del horror en su vida

Su relación con el género del horror comenzó desde niña, influenciada por el lado mexicano de su familia.

En una entrevista con InStyle, compartió: “En casa de mis familiares había muñecos de Chucky en el baño”.

Este contraste con el lado australiano de su madre, más inclinado hacia las comedias románticas, resalta la singularidad de su trayectoria.

El papel de Nikki en ‘Obsession’

En ‘Obsession’, la película comienza como una historia romántica, pero rápidamente se torna oscura.

Navarrete explicó: “Esto empieza como una historia de amor y se convierte en algo completamente oscuro”.

Su personaje Nikki no es solo la chica dentro del terror; debe ser construida como una persona reconocible y cercana antes de experimentar una transformación perturbadora.

La actriz destacó que para ella Nikki es “alguien increíblemente viva, divertida, muy atenta”.

Esto hace que las tragedias que enfrenta sean aún más impactantes. La película explora la línea entre amor y obsesión; sobre esto, Navarrete comentó:

“Creo que hay una obsesión saludable hasta cierto punto, pero la línea se cruza cuando empiezas a alejarte de quién eres”.

Desafíos durante el rodaje

El rodaje fue exigente para Navarrete; incluso llegó a asustarse al verse en los monitores durante ciertas escenas.

Recordó momentos intensos donde gritaban tanto que pensaba que alguien llamaría a la policía.

Además, enfrentó situaciones incómodas durante filmaciones específicas.

Actualmente, trabaja en un nuevo proyecto titulado ‘Invertigo’, un thriller sobre adolescentes atrapados en un parque de diversiones.

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