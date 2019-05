El proyecto ciudadano ‘Pon Una Foto en la Calle’ regresa a Quito

LEA TAMBIÉN

Pon una Foto en la Calle (PFC) es una iniciativa que invita a la ciudadanía a exponer, de forma libre y en el espacio público, imágenes de su autoría durante el Día Internacional de los Museos, celebrado cada 18 de mayo.

PFC celebró su primera edición en Quito en el 2015; sin embargo, ha estado descontinuado hasta este 2019, en el que la periodista independiente Adriana Márquez y la diseñadora gráfica Deisy Ojeda se juntaron para organizar la exposición.



El proyecto nació en el 2008 como una aplicación práctica del ‘Manifiesto Homo Ars. Sobre la idea de arte y su función’, un texto del activista socio-cultural español Juan Carril Márquez. “Creemos que el arte es una pieza fundamental para la creación de nuevas ideas, planteamientos y actuaciones que generen una mejora de las sociedades de manera equitativa y a escala más humana”, escribe Carril Márquez en el manifiesto.



Pon una Foto en la Calle es un imperativo escogido por el creador del proyecto para involucrar directamente a los ciudadanos en una muestra de fotografías. Este lenguaje artístico fue elegido, asimismo, por ser accesible y ser un medio a través del que es posible representar ideas, culturas y realidades diferentes.



El tercer elemento, en la Calle, “es reivindicar el espacio público, como el espacio común de transformación y construcción de la sociedad. Todos los ciudadanos podemos participar, todos nos convertimos en artistas”, opina Adriana Márquez.



PFC se ha realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, España, Guatemala, México, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.



Para Ojeda, esta muestra no solo significa crear la oportunidad de exponer para gente que no tiene renombre, sino también formar parte de algo que es significativo para ella. La diseñadora gráfica es venezolana y vive en Ecuador desde el 2016. “Participaba todos los años en la exposición (en Venezuela), cuando llegué quise participar, pero nadie lo organizaba. Me puse en contacto con el coordinador y me pasó toda la información para hacerlo en Quito”, cuenta.



Ojeda, que conoció a Márquez en una conferencia para mujeres viajeras (ambas llevan proyectos en ese campo), le propuso que se aliaran para la realización de PFC Quito. La exposición se tomará los pasillos, la cafetería Mallki Café y los exteriores del Museo de la Ciudad, desde las 10:00 del sábado 18 de mayo.



Para participar hay que llenar un formulario publicado en el ‘fanpage’ de Facebook de Pon Una Foto en la Calle Quito. Después, los interesados deberán entregar sus fotografías en Mallki Café o Ciaf Quito (C.C. Multicentro). Las bases del evento y los horarios de recepción de las imágenes están en el formulario.



Las organizadoras además prepararon un programa para promover el arte a través de conversatorios e intervenciones artísticas, en Mallki Café. La participación en estos eventos también es gratuita.

‘Retrato Documental, personajes sin hogar’, ‘Moda, Calle y Fotografía’ y ‘Fotografía de viajes’ son las charlas que se realizarán. En cuanto a las intervenciones, Lorraine Caputo realizará una lectura de poemas y la Academia de Música Simón Díaz dará un pequeño concierto. El día finalizará con una clase de fotografía para ‘smartphones’.