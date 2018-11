Ecuador Poster Bienal se inicia este martes 6 de noviembre en Quito

LEA TAMBIÉN

Una colección de 500 pósteres de más de 80 países de alrededor del mundo y un congreso internacional de comunicación visual son parte de la Ecuador Poster Bienal (EPB), que se inaugurará este martes (6 de noviembre del 2018) en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Av. Patria y 6 de Diciembre).

Esta es la segunda edición de la Bienal. Fue creada en el 2015 por Christopher Scott (Irlanda) y Santiago Gómez (Ecuador) con el fin de promover el diseño ecuatoriano. La primera convocatoria recibió, en ese mismo año, 9 620 carteles de 84 países del mundo. A finales de septiembre del 2016 se inauguró la primera EPB, con Suiza como país invitado.



Para la edición actual, la convocatoria fue lanzada en el 2017 y recibió 10 044 pósteres. El jurado estuvo conformado por 16 expertos de países como Canadá, México, Argentina, Irán, Italia, China y Ecuador. 500 carteles fueron seleccionados y están distribuidos en cinco categorías: comerciales, sociales, políticos y culturales, de estudiantes por los derechos de los niños y niñas y sobre Donald Trump.



David Jiménez, conferencista invitado, explica que en el diseño, la figura de Donald Trump se ha vuelto muy popular porque representa muchos antivalores. “En los carteles de esta categoría hay bastante denuncia, protesta y crítica”, dice el diseñador.



Además de esta selección, hay otras cinco exhibiciones. China es el país invitado, así que se mostrarán creaciones de 50 de los más destacados diseñadores chinos. También ha sido invitado Speak Up Poster, un colectivo de diseñadores e ilustradores que se enfocan en temas de movilidad social.



Por último, hay tres muestras individuales: ‘Eri en Ecuador’, una selección de los carteles del diseñador suizo Erich Brechbühl; ‘Carteles por Slobodan Štetic’, obras del artista serbio Slobodan Štetic; ‘Retrospectiva Rectangular’, un recorrido por los pósteres del ecuatoriano David Jiménez. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. El ingreso es libre.



El Congreso Internacional de Comunicación Visual se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Campus Udla Park de la Universidad de las Américas.



“En Latinoamérica hace falta educación visual. He visitado Estados Unidos y Europa y se ve que hay una preocupación por generar propuestas visuales atractivas, funcionales y que no generen ruido. Esta es una de las razones de ser de la Bienal”, explica Jiménez.



El miércoles (7 de noviembre del 2018) se realizarán las conferencias a cargo de nueve destacados creativos internacionales, entre esos, David Carson, el diseñador más buscado en Google. El jueves 8 de noviembre habrá cinco talleres, entre esos, ‘Cómo se edita un libro de Taschen’, dirigido por Julius Wiedemann.