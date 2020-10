Profesor renuncia en plena clase virtual 'harto' de que sus alumnos no estudien

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La indignación de un profesor universitario en Perú al no conseguir que sus alumnos estudiaran quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales este miércoles 28 de octubre del 2020.

En el clip, que dura poco más de un minuto, se observa al docente mientras se dirige a los estudiantes en medio de una clase por la plataforma Zoom y les dice: "Yo he venido a enseñarles a ustedes y ustedes no están respondiendo. ¿Qué sentirían?, desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté, ya me harté de verles".



En el video, ningún alumno habla, y el docente continúa: "Y este sistema va a permanecer el próximo año y no quiero sentirme mal, porque mañana van a decir 'el profesor no me enseñó nada'. No es que el profesor no te enseñó nada, es que tú no leíste".

Video: YouTube, cuenta roger luis flores flores



Visiblemente ofuscado, el docente menciona que dejará su trabajo. "Voy a presentar mi renuncia a la cátedra. Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, ¡pobre país! La gente va a confiar en ustedes sus problemas y no estudian. El problema es de ustedes, no del docente", increpó.



Para finalizar, el hombre dice que se va con la conciencia tranquila, "gracias alumnos, hasta nunca", expresó el enfadado docente.