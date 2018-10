Se inició el proceso legal que busca determinar si una mujer sin hogar es la madre desaparecida de Luis Miguel

LEA TAMBIÉN

Ella asegura que su nombre es Honorina Montes, sin embargo en Argentina está en marcha un proceso legal que busca determinar si esta mujer, que vive en las calles del país, es en realidad Marcela Basteri, la madre desaparecida del cantante Luis Miguel.

Según informa la revista People en Español, dos primas de Luis Miguel llamadas Ivanna y Flavia Basteri fueron las que iniciaron el proceso legal para comprobar si Montes es realmente su tía. Marcela Basteri desapareció sin dejar rastro a finales de 1986.



En declaraciones al programa de televisión 'Ventaneando', Martín Francolino, abogado de las primas del Sol de México, contó que hicieron "una denuncia de, específicamente, saber dónde está el paradero de Marcela Basteri y qué fue lo que pasó con ella". De igual manera, buscan determinar si Basteri desapareció en Argentina o en el exterior.



Esto porque, según el letrado, existe un registro de ingreso de Marcela Basteri a Argentina en 1985, sin embargo, no hay documentos que respalden que la madre de Luis Miguel salió nuevamente del país. A Montes, que actualmente está "internada", se le hicieron "cotejos de huellas dactilares, que no fueron hechos delante de mi presencia, ni de ningún personal ni de la fiscalía ni del juzgado".



Este cotejo de huellas determinó en mayo del 2018 que la mujer no era Marcela Bateri, sino quien decía ser, Honorina Montes, desaparecida hace 26 años.



Una de las teorías que maneja el abogado es que Luis Rey, padre de Luis Miguel, manipuló documentos con el fin de darle una nueva identidad a quien fue su esposa. No sería la primera vez, pues también falsificó documentos de identidad de su hijo para hacerlo pasar por mexicano, cuando en realidad nació en Puerto Rico.



En 'Ventaneando', Francolino concluyó que "si Marcela Basteri es la persona que está internada, vendrán un montón de cuestiones penales".



Las dudas sobre el paradero de la madre de Luis Miguel salieron a la luz gracias a la exitosa serie biográfica de Netflix enfocada en el cantante.



Pese a las teorías de que esta mujer sería la madre de Luis Miguel, el periodista español Javier León Herrera, autor de dos libros sobre la vida de Luis Miguel, asegura que Marcela Basteri está muerta. Falleció a finales de 1986 en España.

Desde inicios de septiembre de ese año "no hay una sola señal de vida de la mamá de Luis Miguel", sostiene el periodista quien además maneja la teoría en sus libros publicados de que Luis Rey habría sido el responsable de la muerte, pues asegura que Marcela falleció "de causas no naturales"