¿Cuál fue el problema de la vacuna de AstraZeneca?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El optimismo para tener a finales de este año o principios del próximo la vacuna contra el coronavirus se desplomó el martes 8 de septiembre del 2020 cuando se supo que AstraZeneca suspendía temporalmente las pruebas. La razón: un paciente que se había presentado como voluntario tuvo una inesperada y grave reacción adversa.

Aunque AstraZeneca, el laboratorio sueco-británico que firmó un acuerdo con empresas de Argentina y México para garantizar su producción y distribución para América Latina, no ha confirmado los síntomas del paciente, medios británicos afirman que se trata de una “mielitis transversa”.



La mielitis transversa es un síndrome inflamatorio que afecta la médula espinal. Puede ser provocado por infecciones virales, pero no se sabe si este efecto tenga realmente relación con la vacuna. “En esta etapa, no sabemos si los eventos que desencadenaron la suspensión están relación con la vacunación”, dijo al New York Times Luciana Borio, quien ha trabajado como científica de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama.



Según el diario británico The Guardian, la mielitis transversa “se ha asociado antes con la vacunación, pero solo en muy raras ocasiones”. Recuerda, además, que hay un estudio elaborado en el 2018 sobre 30 años de datos sobre las notificaciones de estos efectos adversos de las vacunas en Estados Unidos. Son 119 casos, “que es una cantidad pequeña en comparación con los números vacunados”. Casi la mitad de los casos vinieron de la vacuna contra la hepatitis B.



Muchos de los científicos internacionales que están trabajando en el combate contra el coronavirus no se alarmaron con la noticia. Ian Jones, profesor de virología de la Universidad de Reading, dijo al New York Times que es “una consecuencia inevitable de probar una vacuna en un gran número de personas es que algunas enfermarán naturalmente por otras causas durante el ensayo”.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, sostuvo que es un evento desafortunado pero no inusual. “Significa que puso el resto de la inscripción de voluntarios individuales en espera hasta que pueda averiguar con precisión qué sucedió”, según dijo hoy, 9 de septiembre, a la cadena CBS.