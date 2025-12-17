Angelina Jolie vuelve a usar su voz pública para hablar de salud y decisiones personales.

Esta vez lo hace desde su propio cuerpo, sin decirlo todo desde el inicio.

Una figura que va más allá del cine

Angelina Jolie es una de las actrices más reconocidas del mundo. Su fama, sin embargo, nunca ha sido solo un fin.

La Razón expone que la actriz durante años ha usado su imagen para visibilizar causas sociales y humanitarias. La salud es una de las que más ha marcado su historia.

Un gesto que llega en un momento clave

Por primera vez, Jolie mostró las cicatrices de su doble mastectomía.

La cirugía ocurrió hace más de una década.

La decisión de hacerlo ahora no es casual. Sus emociones están ligadas a un nuevo proyecto cinematográfico.

Una película que dialoga con su vida

La actriz se prepara para el estreno de ‘Couture‘. En la cinta interpreta a una directora de cine diagnosticada con cáncer de mama agresivo.

La historia conecta directamente con su pasado familiar.

Su madre, su abuela y su tía murieron por esta enfermedad.

El origen de una decisión preventiva

Tras esos antecedentes, Jolie se sometió a estudios genéticos. Los resultados revelaron un gen hereditario de alto riesgo.

Con esa información, decidió extirparse ambos senos de forma preventiva en 2013.

Fue una decisión médica y personal.

Mostrar lo que antes fue privado

Aunque habló abiertamente de la cirugía en el pasado, nunca había mostrado las cicatrices.

Ahora lo hace sin filtros.

La imagen aparece en el primer número de Time Francia. Su cuerpo se convierte en parte del mensaje, tal como detalla HOLA.

Palabras que conectan con otras mujeres

En la publicación de Time Francia expresó: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que quiero”.

Con esas palabras, buscó unirse a una experiencia colectiva. Su gesto habla de memoria y acompañamiento.

La salud como prioridad constante

Según People en Español, Jolie explicó que tomó esta decisión pensando en sus seis hijos. Quería estar presente para verlos crecer.

Desde entonces, se realiza chequeos médicos regulares. Su foco está en la prevención y la detección temprana.

Un mensaje que trasciende la imagen

Su objetivo es fomentar decisiones informadas.

El gesto no busca impacto superficial. Busca conciencia y acceso a información para más mujeres.

