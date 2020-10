La razón por la que un traje de enfermera desató polémica en un video musical

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un uniforme de enfermera desató una polémica en el mundo del k-pop después de que varias personas criticaran el más reciente video de la agrupación femenina BlackPink.

En una de las escenas del video de Lovesick Girls se ve a Jennie, una de sus integrantes, usando un uniforme de enfermera que incluía un vestido corto, tacones y un gorro, algo que fue duramente criticado por el Sindicato Coreano de Trabajadores de la Salud, que aseguran que esa imagen "sexualiza a las enfermeras" y alimenta los estereotipos de la profesión.



La canción hace referencia a la búsqueda del amor aún después de varias decepciones. Ante la polémica la agencia YG Entertainment anunció que había decidido borrar todas las escenas donde aparecía el uniforme de enfermera y que se las reemplazaría con otro material lo antes posible.



"No teníamos ninguna intención en específico, no esperábamos este tipo de controversia cuando estábamos preparando el video. Aprovecharemos esta oportunidad para asumir la responsabilidad y pensar más profundo", dijo la entidad encargada de la producción de la banda, que también se dirigió al personal médico.

Video: YouTube, cuenta: BLACKPINK





"Nos disculpamos con las enfermeras que pudieron sentirse incómodas. Una vez más nos gustaría expresar nuestro respeto a todo el equipo médico que está trabajando para cuidar la salud de nuestro país", agregó.



BlackPink hizo su debut en agosto del 2016 y desde entonces se ha convertido en uno de los grupos más populares del pop coreano. Logró alcanzar el primer puesto en iTunes, lo que las convirtió en el primer grupo de k-pop en lograrlo y en el segundo grupo femenino después de Fifth Harmony. Además, la agrupación ha logrado aumentar su grupo de fans que no dudaron en salir a defenderlas en esta controversia.



"Jennie no está sexualizando el traje de enfermera, la gente está sexualizando a Jennie", dijo la usuaria Berthca en Twitter. "No hay nada malo con la escena de Jennie y, más importante que eso, no hay nada malo con Jennie. El traje está bien, no es revelador. ¡Por favor! Las mentes de las personas que piensan que algo está mal en eso son las que necesitan ayuda", dijo Tran Minhh en un comentario en el video de YouTube.



Hasta este sábado 10 de octubre del 2020 el video ha alcanzado casi 147 millones de reproducciones con más de 9,3 millones de 'me gusta'. Algunos YouTubers ya empezaron a comentar al respecto. Liry Onni dijo en su canal que no es la primera vez que ocurre este tipo de escándalo en el mundo del k-pop.



En el 2008 la cantante Lee Hyori apareció en el video de su canción U-Go Girl con un traje de enfermera. Las críticas lograron que se retirara la escena de su videoclip. Además la YouTuber señala que después de eso varias agrupaciones han adoptado trajes de enfermera similares sin recibir ningún tipo de crítica y que este nuevo caso podría ser un ataque dirigido a la agrupación como tal y no al mensaje que envían.