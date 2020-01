Polémica en redes por chiste ‘pedófilo’ en antiguo video del ‘Doctor Chapatín’

LEA TAMBIÉN

El legado del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños se basa, en gran parte, en las decenas de bromas y chistes que poblaron sus producciones. Sin embargo, un antiguo video replicado en redes sociales desde el jueves 9 de enero del 2020, genera polémica entre sus seguidores . En el clip, uno de sus personajes icónicos, el Doctor Chapatín, lanza una serie de comentarios que decenas de usuarios han calificado de "pedófilos".

La escena de desarrolla en un capítulo de ‘Los supergenios de la mesa cuadrada’, una producción de Gómez Bolaños que se emitió desde 1970 a 1971, antes de que se iniciara el exitoso programa ‘El Chavo del 8’.



Como parte de una rutina cómica, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves realiza una entrevista al Doctor Chapatín. En la mesa también se encuentran los actores Ramón Valdés y Rubén Aguirre. La secuencia es normal hasta que llega una pregunta sobre la edad en relaciones amorosas.

Como olvidar cuando el doctor Chapatin formaba parte del grupo The Fenders pic.twitter.com/96P7v99oOn — Hector Maidana (@bentfork78) February 12, 2019

“Hemos notado que el Doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?”, consulta De las Nieves. Sin pensarlo, el personaje responde: “prefiero dos de 14”. Aunque el tono de las palabras es cómico, el hilo de la producción sube.



“Avergüénzome ver al Doctor Chapatín enamorar niñas menores de edad”, replica la actriz. Él, en cambio, dice: “Me están levantando falsos ¿Quién firma este telegrama?”. Después, ella cuenta que se trata de una niña 12 años a lo que él responde: “¿No mandó su fotografía?”.

Las redes sociales no han sido indiferentes ante la difusión de la polémica escena. En Twitter, por ejemplo, decenas de usuarios critican los ‘chistes’ del personaje -escritos por su mismo intérprete, Gómez Bolaños-.



La cuenta de @FabioFiallo comentó: “Lo que dice el Doctor Chapatín no tienen sentido, no sé si el video está sacado de contexto, pero tiene un tinte pedófilo”. El usuario @JuanButvilofsky, en cambio, se mostró indignado por los comentarios: “Crecí viendo 'El Chavo' y sus bromas eran sanas. Esto que veo aquí parecía inocente en esos años pero no lo es. ¿Con qué intención se desempolvó el video”, escribió.