'Pokémon Detective Pikachu' intenta el asalto al trono de 'Avengers: Endgame'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Avengers: Endgame', la segunda película más taquillera de la historia en todo el mundo, ha reinado en la cartelera estadounidense en los últimos 15 días, un dominio que este fin de semana tratará de derrocar el estreno de la película 'Pokémon Detective Pikachu'.

Con Ryan Reynolds prestando su voz al conocido ratón amarillo y eléctrico, 'Pokémon Detective Pikachu', bajo la dirección de Rob Letterman, incluye en su elenco a Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy y Omar Chaparro.

Esta película se centra en Ryme City, una alucinante ciudad en la que humanos y Pokémon conviven en armonía y donde cruzan sus caminos un Pikachu que trabaja como detective y un joven que trata de encontrar a su padre.

Anne Hathaway y Rebel Wilson encabezan 'The Hustle', una nueva versión de la comedia 'Dirty Rotten Scoundrels' (1988), que protagonizaron Steve Martin y Michael Caine y que, a su vez, era un 'remake' de 'Bedtime Story' (1964), filme liderado por Marlon Brando y David Niven.

Dos estafadoras unen fuerzas en esta cinta que supone el debut en un largometraje del realizador Chris Addison. Diane Keaton agarra los pompones en 'Poms', una comedia emotiva sobre un grupo de jubiladas que decide montar un equipo de animadoras.

La cineasta Zara Hayes se puso tras las cámaras de este filme en el que también figuran las actrices Jacki Weaver, Pam Grier y Rhea Perlman.

Por su parte, 'Tolkien' repasa la vida del famoso autor de la trilogía de fantasía épica 'The Lord of The Rings'.

Nicholas Hoult, en la piel del escritor, y Lily Collins son las caras más conocidas de esta película dirigida por Dome Karukoski. Por último, en los estrenos limitados sobresale 'All is True', una nueva aproximación de Kenneth Branagh a la figura de William Shakespeare.

Branagh dirige y protagoniza esta cinta sobre los últimos años del genio inglés de las letras y que cuenta también en su elenco con Judi Dench e Ian McKellen.