La poeta cuencana Camila Peña ganó premio de poesía hispanoamericana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La poeta ecuatoriana Camila Peña, de 24 años, ganó el II Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel. Lo hizo con su primer poemario, 'Jardín Transparente'. Más de 200 personas participaron. El fallo del jurado fue unánime.



Peña es comunicadora por la Universidad del Azuay. Estudió una maestría en Arte, Cultura y Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado su vida a las artes. A los cinco años se inició en el estudio del ballet clásico. Fue profesora de danza y baila hasta la actualidad.



"Fui una de esas niñas a las que la literatura les cambió la vida. No podía parar de leer cuentos y libros", cuenta vía telefónica, todavía muy emocionada por el galardón.



Recibió con sorpresa la llamada en la que le informaron sobre el premio. La escritora estaba desconectada de las redes por motivos laborales y no se enteró que estaba entre las finalistas.



El libro fue escrito durante el curso de Poesía Avanzada de la Escuela de Escritores de Madrid, junto al maestro Luis Luna. "No me dio una dirección específica, él te hace entender qué significa la poesía", relata.



"'Jardín Transparente' es un lugar poético. Tiene muchos personajes que aparecen y desaparecen, cada uno con su propio dolor, con su propia historia", cuenta.



El libro está dividido en tres partes. En ellas se aborda la voz de los niños, las heridas y "una especie de redención". Los poemas son cortos. "Me gusta que en la hoja existan espacios para que el lector habite", señala.



"Lo que me llevó a querer publicar este libro fueron las escritoras ecuatorianas", dice Peña. Se refiere a la nueva generación de escritoras, conformada por Natalia García, Yuliana Ortiz, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, entre otras.



"Son increíbles. No tengo palabras para describir la calidad literaria que existe en nuestro país y la admiración que tengo hacia estas escritoras", agrega.



Este premio, organizado por la editorial española Valparaíso, pretende honrar la memoria del poeta nicaragüense Francisco Ruiz Udiel. El escritor falleció a los 33 años, en 2010.



Autores de hasta 30 años podían optar al galardón. Se presentaron originales procedentes de países como Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, México y Nicaragua.



El fallo se realizó el viernes 4 de agosto, durante el Festival Las Líneas de su Mano, en Bogotá. El jurado se conformó por Federico Díaz-Granados, director de Editorial Valparaíso, y los poetas españoles Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Moya.



"El jurado consideró que la obra ganadora, de excepcional belleza, se trata de un libro que parece gritar sin hacer ruido, que emplea las palabras como si fueran de un material distinto al de los hombres, despojándolas de cualquier contaminación. Poesía pura que anda a contracorriente en un tiempo en el que prima lo instantáneo y lo superficial", dijo Díaz-Granados en una transmisión en vivo.



El libro se publicará en la Colección de Valparaíso Ediciones. Será distribuido en España, Colombia y México.