Seis podcast para conectarse con el mundo musical

La vida y música de J Balvin, uno de los primeros artistas en lanzar un disco en medio de la cuarentena, son los protagonistas de Made in Medellín. Este podcast musical, de ocho episodios, es narrado a través de la voz de familiares, amigos y el propio músico colombiano, uno de los más influyentes de la música urbana.

El atractivo de este podcast está en que conjuga varios de sus éxitos musicales como Mi gente y Reggaeton con pasajes de su dimensión más humana. En uno de los episodios más reveladores cuenta su paso de un chico de clase media de Medellín al de una figura global. La producción también incluye testimonios de su madre, expareja y amigos.



La unión de historias personales y éxitos musicales también es parte de Ídolos, una producción de ocho episodios que se pueden escuchar a través de Podium Podcast. Aquí se recrea la vida de grandes estrellas de la música como Elvis, David Bowie, Amy Winehouse, Patti Smith, Freddie Mercury, Nina Simone, Aretha Franklin y Bob Marley.



Estas producciones, de Los40 Classic, son narradas en forma de cuento por artistas contemporáneos. El de Amy Winehouse, por ejemplo, es narrado a través de la voz de Guille Galván, integrante de la banda española Vetusta Morla. El episodio de esta cantante británica, como en el del resto de ídolos musicales, termina con uno de sus éxitos más sonados. En el caso de este episodio es el tema Back to Black.



En Abrimos la Ópera, Mariela Rubio y Rafa Bernardo han roto los prejuicios que muchas personas tienen en relación a la ópera y la han vuelto un género más cercano para las nuevas generaciones. La producción, que también se puede escuchar por Podium, es una invitación para conocer la vida de músicos como Mozart, Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini, Bizet o Wagner.



La propuesta central de Abrimos la Ópera es mostrar que este género no es solo música, sino también incluye teatro y poesía, así como el reflejo de la sociedad en la que se compuso, de la época, de la ciudad y de la gente que la vivió. Bajo esa premisa, la gente puede escuchar episodios como La Valquiria, El oro del Rin. Il Pirata, Don Carlo, Giovanna d’ arco y Il Trovatore.

Para los amantes de la música en inglés está Music Now, un podcast de la revista Rolling Stone. En este se pueden encontrar análisis de sus principales portadas, entrevistas con artistas del momento, reportajes sobre la canción del verano o polémicas musicales.



El episodio más reciente de Music Now, titulado ¿Es Fetch the Bolt Cutters el mejor álbum de Fiona Apple?, está dedicado a un análisis detallado sobre la nueva producción de la cantante estadounidense. Entre los pasajes más interesantes de esta producción están las referencias a ‘Tidal’ y ‘When the pawn’, dos álbumes que lanzó en la década de 1990.

Entre los podcast musicales que combinan música y ficción está Disgraceland. En esta producción, que se puede escuchar por iHeart Radio, se cuentan historias de crímenes protagonizadas por estrellas del rock y del pop. El más reciente tiene como personaje principal a Ozzy Osbourne, quien junto a sus compañeros de banda, Black Sabbath, inventó uno de los géneros más populares: el heavy metal.