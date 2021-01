Las ‘playlist’ se refrescan con los lanzamientos del 2021

La industria musical acaba de atravesar un año fuera de lo común. Por un lado, la mayoría de artistas no pudo presentar su música en directo, por la suspensión de conciertos. Pero la industria no se detuvo y fuera de los escenarios muchos tuvieron el tiempo para terminar proyectos inconclusos o desarrollar otros completamente nuevos.

Musicalmente el 2021 se proyecta como un año de novedades, en el que se verá el regreso de unos cuantos íconos, mientras que otros artistas retomarán los lanzamientos pendientes o estrenarán material.



Después de un inesperado retraso, Foo Fighters está listo para presentar la secuela de ‘Concrete and Gold’ (2017) con el lanzamiento de ‘Medicine at Midnight’. El décimo álbum de la banda incluye nueve canciones que verán la luz el próximo 5 de febrero.



Alice Cooper es otro referente del rock que vuelve con el disco ‘Detroit Stories’, con sonidos de los años 70. El roquero de 72 años acaba de publicar Our Love will Change the World, el segundo sencillo de su nuevo disco anunciado para el 26 de febrero.



The Smashing Pumpkins planea celebrar los 25 años del disco ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ con el lanzamiento de una secuela de 33 canciones y que estará disponible en el segundo semestre.



‘The lunar injection kool aid eclipse conspiracy’ es el nuevo álbum de Rob Zombie, para el 12 de marzo, y ‘The bitter truth’ es la más reciente producción de Evanescence, prevista para el 26 del mismo mes.



El álbum de duetos de Sting está listo para su lanzamiento en marzo, al igual que ‘Zoom in’, el EP de Ringo Starr, grabado en su ‘home studio’.



Después de dos sencillos, Greta van Fleet anunció el lanzamiento de su segundo álbum,‘The Battle At Garden’s Gate’, para mediados de abril.



Aún incierto es el regreso de los británicos The Cure, que no han publicado un disco desde 2008. El 2021 puede ser el año en el que Robert Smith presente los temas del nuevo disco que ya tiene grabado.



En otro rincón del espectro musical se prepara la llegada de Janet Jackson y su ‘Black Diamond’, un título autobiográfico que llega cinco años después de ‘Unbreakable’.



Lana del Rey también prepara el lanzamiento de ‘Chemtrails Over The Country Club’ para marzo.



‘Music’ es el título del nuevo disco y la primera película de Sia como directora, cuya trama se centra en una adolescente con autismo y que estará disponible en febrero.



Otra artista que llegará al ‘streaming’ es Billie Eilish que protagonizará el documental ‘The World’s a little blurry’, en febrero por Apple Tv+, tras lo cual se espera más noticias sobre su segundo álbum.



‘Certified Lover Boy’ es el título que le dio Drake al disco que estrenará en enero, mientras que Travis Scott adelantó que su nuevo álbum llevará por título ‘Utopia’, pero aún no le pone fecha de lanzamiento.



En español se espera nuevo material de Enrique Iglesias en el primer semestre del 2021. Manuel Turizo y Jorge Drexler alistan estreno para febrero, mientras que Camilo y Nick Jam esperarán hasta marzo, para complacer a sus fans con nuevos temas.



Después del lanzamiento del sencillo Hero, CNCO anunció el lanzamiento del disco ‘Déjà Vu’, para el 7 de febrero. El tercer disco de la ‘boyband’ será una colección de éxitos latinos de hace varias décadas, con un estilo renovado.