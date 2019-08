Plácido Domingo se defiende tras acusaciones de acoso sexual

LEA TAMBIÉN

El famoso tenor español Plácido Domingo dijo el martes 13 de agosto del 2019 que siempre creyó que sus interacciones con las mujeres habían sido “bienvenidas y consentidas” después de que nueve mujeres lo acusaran de acoso sexual en la prensa estadounidense.

En una investigación publicada la noche del lunes 12 de agosto por la agencia Associated Press, nueve mujeres -ocho cantantes líricas y una bailarina, de las que una sola aceptó identificarse- afirman haber sido acosadas sexualmente por el hombre considerado el más importante artista lírico vivo.



“Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas”, dijo Domingo, de 78 años, que ejerce como director y gerente general de la Ópera de Los Ángeles, en California, en un comunicado enviado por su agente.



“Sin embargo, es doloroso escuchar que pude molestar o avergonzar a alguien, incluso si fue hace mucho tiempo y a pesar de mis intenciones”, dice el tenor, quien es casado desde hace mucho tiempo.



“Pensé que todas mis interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y aceptadas. Las personas que me conocen o han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente lastimaría, ofendería o avergonzaría a alguien”.



El tenor reconoce que “las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado”. “He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar”, agrega.



Las nueve mujeres citadas en la investigación de Associated Press acusan a Domingo de acosarlas en algunos casos durante años a lo largo de tres décadas, comenzando a fines de la década de 1980.



Una de ellas sostiene que el músico metió su mano bajo su falda, otras tres que las besó de manera forzada. Todas mencionan gestos inapropiados, como una mano en la rodilla durante un almuerzo.



Siete de las nueve mujeres dijeron que sus carreras se habían visto afectadas después de rechazar los avances del prestigioso cantante de ópera y que nunca habían podido volver a trabajar con él.



Cuando ocurrieron los supuestos hechos, todas eran jóvenes y estaban en los inicios de su carrera.



Media docena de otras mujeres hablaron de avances que las hicieron sentir incómodas. Y otras 40 mujeres entrevistadas por la agencia de noticias aseguraron que fueron testigos de comportamientos inapropiados de una de las figuras más poderosas del mundo de la ópera.

Los señalamientos contra Domingo engordan la larga lista de acusaciones de acoso o abuso sexual contra muchas estrellas de la industria de la cultura y el entretenimiento desde el surgimiento del movimiento #MeToo, nacido al calor de las denuncias contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein que empezaron en octubre de 2017.