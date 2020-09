‘Perros y gatos pueden contagiarse del covid-19 de sus amos’

LEA TAMBIÉN

Los dueños de perros y gatos que sufren covid-19 pueden transmitir su enfermedad a sus mascotas felinas y caninas, según un pequeño estudio publicado el viernes 18 de septiembre, noche del jueves 17, en Ecuador.

El nuevo coronavirus es una infección zoonótica, o sea que saltó de los animales a los humanos y aunque hay poca evidencia de que las mascotas sean grandes difusoras del virus, hay más evidencias de que gatos, perros e incluso tigres pueden contagiarse de sus dueños.



En últimas investigaciones preliminares, que no han sido revisadas todavía, veterinarios analizaron en Canadá las mascotas de un grupo de personas con diagnóstico positivo de covid-19.



En un primer grupo, cuyos propietarios fueron diagnosticados en un lapso de dos semanas, tomaron muestras de 17 gatos, 18 perros y un hurón. Estos resultaron todos negativos, excepto un resultado no muy claro.



Luego hicieron pruebas sanguíneas a ocho gatos y diez perros, cuyos propietarios estaban por fuera del lapso de dos semanas, comparando estas pruebas a muestras tomadas antes de la pandemia.

Entre los gatos los resultados indicaron presencia de anticuerpos IgG o IgM en cuatro (50%) y tres (38%) respectivamente, y dos perros resultaron positivos (20%) .



Todos los gatos y uno de los perros con anticuerpos mostraron signos de enfermedades respiratorias u otros males al mismo tiempo que sus amos.



Expertos independientes que se refieren a la investigación, que será presentada en la Conferencia de la sociedad europea de microbiología clínica y enfermedades infecciosas a fines de este mes, consideran que la prueba realizada es demasiado pequeña y los dueños de mascotas no deben alarmarse.



Sally Cutler, profesora de microbiología médica de la Universidad del Este de Londres, dice que no hay suficiente evidencia para recomendar a las personas afectadas que se aíslen de sus mascotas.



“Las mascotas pueden ser una fuente de bienestar para los humanos, especialmente cuando están mal”, señaló, y añadió que no ha sido demostrado todavía que puedan ser fuente de infección humana.



Gatos y perros domésticos de Europa y Estados Unidos dieron positivo al virus durante la pandemia, y en abril el Zoológico del Bronx de Nueva York señaló que un tigre atrapó el virus probablemente de un cuidador asintomático.

La Organización Mundial de la Salud afirmó que no está claro todavía si los animales infectados son un riesgo para los humanos.