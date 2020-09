Un perro llora después de que su dueño lo obligara a comer chiles durante una transmisión en vivo

LEA TAMBIÉN

Una transmisión en vivo captó el momento en que un perro lloraba mientras era obligado por su dueño a comer un plato de chiles rojos, una nueva tendencia de videos de atracones de animales que ha surgido en las redes sociales chinas.

En el video se observa que el dueño de un pastor alemán lo obliga a comer un plato de La Zi Ji, o pollo Chongqing Chilli, un plato regional conocido por sus sabores extremadamente picantes.



El propietario del perro escribió en la publicación: "Lo está disfrutando mucho" y las imágenes muestran al animal masticando la comida con lágrimas que le brotan por lo picante que estaba, informó el Daily Mail este 17 de septiembre del 2020 en su sitio web.



De acuerdo con el medio inglés, la nueva tendencia se hizo popular en Internet después de que China prohibiera la realización de shows de comida en línea como parte de la campaña nacional para frenar el desperdicio de alimentos.

Foto: captura



Según el sitio, antes de que el presidente chino Xi Jinping lanzara la campaña 'Operación Plato Vacío', en agosto del 2020, los usuarios de redes sociales de ese país disfrutaban viendo videos de 'Chibo', o 'Mukbang, un fenómeno que se originó en Corea del Sur y que consiste en que las personas consuman una cantidad excesiva de comida durante una transmisión en vivo mientras interactúan con su audiencia. ​



La prohibición de compartir este tipo de contenido, llevó a los dueños de mascotas del país a aprovechar la situación y subir videos de animales comiendo mucho alimento y bocadillos inusuales, señala la información.



Estas publicaciones han atraído cientos de miles de 'me gusta en plataformas chinas como Douyin y Kuaishou, a pesar de que la mayoría de los animales que aparecen en los videos no parecen tan "felices" como afirman sus dueños, dicen los informes.



La nueva tendencia también ha generado la reacción de los amantes de los animales que instan a las autoridades a cerrar las cuentas.



El Daily Mail menciona el comentario de un usuario: "Esta es solo una nueva forma de abusar de los animales. No merecen tener mascotas, pobres animales, confían incondicionalmente en sus dueños, pero los dueños simplemente los usan como vacas de efectivo".



Tras las reacciones al video y luego de enfrentar críticas generalizadas en línea, el dueño del pastor alemán eliminó el clip y afirmó que sabía que los chiles eran malos para el perro, pero su mascota "realmente disfrutaba comiéndoselos", según los medios chinos.