Este perro esperó junto a la cama del hospital a su dueño que había fallecido

Moose se sentó junto a la cama del hospital en la que su dueño pasó los últimos días de vida y esperó. Él no lo sabía, pero el hombre había fallecido. Su conmovedora imagen fue compartida en redes sociales y no tardó en hacerse viral.

El can, una mezcla de labrador de tres años, había pasado solo un año con el hombre que lo adoptó. Según 'Good Morning America', el propietario de la mascota fue diagnosticado con cáncer y falleció, por lo que Moose regresó al refugio del que había salido, que compartió la imagen en su cuenta de Facebook.



En declaraciones al programa, Linda Barish, voluntaria del Eleventh Hour Rescue dijo que en caso del deceso del adoptante del perro, la política es que el animal regrese al refugio. "Nunca nos imaginamos que esto sucedería y muchos estaban dispuestos a hacer su parte para ayudar a este perro de duelo y sin hogar".



La página de Facebook del refugio da cuenta de que la vida de Moose no ha sido sencilla. Inicialmente fue rescatado tras haber sido hallado amarrado a una señal de tránsito frente a un refugio de animales en Georgia. Esto sucedió en el 2017. El perro ingresó a Eleventh Hour en agosto del 2017, pero nadie se interesó en adoptarlo.



Un voluntario del lugar hizo todo lo posible para salvarle la vida a Moose, pues en algunos refugios de EE.UU., los canes que esperan adopción por mucho tiempo son sacrificados. Su esfuerzo ayudó a encontrar un hogar para Moose en Nueva Jersey, pero tiempo después de la adopción, el nuevo dueño de Moose fue diagnosticado con cáncer.



La triste historia del perro se volvió viral el 19 de junio del 2019. Personas de alrededor del mundo se interesaron en darle un hogar a este fiel compañero y el pasado 22 de junio el refugio informó que Moose halló un hogar. La nueva familia pidió que no se revele su identidad

Los rescatistas de Moose esperan que su historia anime a la gente a adoptar y no comprar mascotas. "Hay tantos perros que son sacrificados que necesitan un hogar todos los días. Son perros perfectamente maravillosos" concluye Barish.