¿Después de cuánto tiempo deja de ser contagiosa una persona que contrajo covid-19?

Si usted o alguno de sus familiares se ha contagiado de covid-19, esta información podría serle útil. La última actualización del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos determinó el tiempo promedio en que los pacientes dejan de ser contagiosos.

De acuerdo con el informe del CDC, que se basa en recopilación de publicaciones de varios autores del mundo sobre el covid-19 realizado hasta mediados de julio del 2020, el tiempo durante el que una persona puede transmitir el covid-19 depende de la gravedad de la enfermedad.



Se sabe que algunas personas pueden no presentar síntomas o mostrar solo un cuadro sintomatológico muy leve o moderado. En estos casos, de acuerdo con el CDC, el tiempo promedio en que se registró replicación del virus competente, es decir, material genético que puede resultar contagioso, es de 10 a 15 días. Este tiempo se mide desde el inicio de los síntomas.



En cambio, en el caso de pacientes que presentan síntomas graves, se ha podido determinar que pueden contagiar la enfermedad de 10 a 20 días después del inicio de los síntomas.



Por lo tanto, en el caso de la mayoría de personas con covid-19, las precauciones adicionales para prevenir el contagio de la enfermedad, así como el aislamiento, pueden relajarse luego de 10 días del inicio del primer síntoma. Esto siempre y cuando el paciente no presente un cuadro de fiebre por al menos 24 horas. Si una persona diagnosticada con covid-19 toma un medicamento para controlar la temperatura, deberá permanecer en aislamiento hasta que esta baje por si sola.



Una medida similar se aplica en personas asintomáticas. En su caso, el aislamiento y otras precauciones pueden terminar a los 10 días de la fecha de su primera prueba RT-PCR postiva de covid-19, dice el CDC.



El virus puede permanecer en el cuerpo hasta por tres meses

Personas que se contagiaron con covid-19 pueden continuar albergando el ARN del virus causante de la enfermedad hasta por tres meses. Foto: AFP.



Aunque el material genético del virus, en la mayoría de casos, deja de ser contagioso en estos periodos de tiempo, según la gravedad del caso, muchos pacientes continúan albergando ARN del SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad covid-19, hasta por 12 semanas (tres meses) después.



No obstante, en estos casos, las concentraciones del virus son "considerablemente más bajas que durante la enfermedad", aseguran los CDC, por lo que la posibilidad de infectar a alguien más con la enfermedad en este periodo de tiempo "es poco probable".



Los estudios médicos realizados hasta la fecha sobre el virus sostienen que no hay evidencia de que personas que estén clínicamente recuperadas, es decir que ya no muestren síntomas pero aún tienen el ARN del SARS-CoV-2, hayan transmitido el virus a otras personas.



De acuerdo con el CDC, los hallazgos refuerzan la estrategia de confiar en la sintomatología de las personas "en lugar de una estrategia basada en pruebas para terminar con el aislamiento de estos pacientes, de modo que las personas que, según la evidencia actual, ya no sean infecciosas, no se mantengan innecesariamente aisladas y excluidas del trabajo u otras responsabilidades".



¿Qué pasa con las reinfecciones?

El CDC además asegura "la reinfección con SARS-CoV-2 aún no se ha confirmado definitivamente en ninguna persona recuperada hasta la fecha". De acuerdo con la literatura médica citada por el organismo, "para las personas recuperadas de la infección por SARS-CoV-2, una PCR positiva durante los 90 días posteriores al inicio de la enfermedad representa con más posibilidad una diseminación persistente de ARN viral que una reinfección.



Según el informe, desde que el covid-19 fue declarado pandemia global seis meses atrás, no se han registrado casos de reinfecciones; es decir, personas que pasaron por los síntomas otra vez, una vez recuperados. Sin embargo, aclara que debido a los estrictos controles sociales registrados a escala global, es difícil sacar conclusiones al respecto.





Aunque esta es información de la agencia oficial de salud de Estados Unidos, la última palabra la tiene siempre su médico. Por lo que es recomendable que tome una decisión sin consultar antes con un especialista.