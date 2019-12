Periodista española creyó ser la ganadora de 'El Gordo' y celebró en vivo

LEA TAMBIÉN

La periodista española Natalia Escudero transmitía este domingo 22 de diciembre del 2019 para la cadena TVE el sorteo de la lotería navideña El Gordo. Ella es reportera del programa ‘La Mañana’ y se encontraba en Alicante cuando se enteró que su número de boleto había resultado favorecido.

La mujer creyó que se había ganado el premio mayor llamado 'El Gordo', pero lo que realmente ocurrió es que la reportera obtuvo una parte de la lotería de Navidad, conocido como pellizco. Con su número de boleto se hizo acreedora a 5 000 euros.



Sin embargo, la mujer pensó que ganó 400 000 euros y dijo durante la transmisión en vivo “¡Mañana no voy. Natalia no trabaja mañana!”, gritaba eufórica la periodista mientras saltaba de la emoción.



En el lugar se encontraban otros ganadores de la lotería y se lanzaba champaña por los aires como parte del festejo. Una mujer dijo que pagaría sus deudas con el dinero que ganó y otra dijo que no creía lo que estaba sucediendo.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/aFA9cdMQo6 pic.twitter.com/VoLNKjZgM2 — MISSAEL VILLALBA SANTIUSTEL😜✌🏻 (@villalikers) December 23, 2019



El festejo de la reportera que era transmitido a escala nacional en España se hizo viral y fue tendencia en la red social, Twitter. El medio de comunicación El País, señala que Escudero salió a bailar por las calles con los otros ganadores de la lotería.

Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA ...y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019



La reportera agradeció al dueño del restaurante en el que adquirió el boleto “Gracias a Basilio que tiene un corazón gigante, es el protagonista”, repetía la presentadora. Ella lloró de la emoción al creerse la afortunada ganadora de

En las redes sociales circularon cientos de videos de la celebración de Escudero y también empezó a circular el mensaje de que la mujer solo ganó una parte de la Lotería de Navidad. Por ello en su cuenta de Twitter, Natalia Escudero ofreció disculpas a su público por la emoción con la que recibió la noticia y escribió “De nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa ‘La Mañana... y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero porque voy a celebrar ese apetitoso pellizco y porque tengo vacaciones”, concluyó.