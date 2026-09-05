Perdió una pierna grabando un reality y ahora exige 100 millones de dólares

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Stavros Floros tenía 21 años cuando su participación en Survivor Greece le cambió la vida por completo. Hoy, con 22, presentó una demanda por más de 100 millones de dólares contra los productores del reality.

Un descanso de grabación que terminó en tragedia

El accidente ocurrió el 11 de mayo, en aguas cercanas a la isla Saona, en República Dominicana, mientras Floros practicaba pesca submarina durante un receso de las grabaciones, según reportaron Infobae y KCH FM.

Una embarcación turística con cerca de 20 personas a bordo ingresó en la zona. Un testigo llamado Malliaros aseguró que advirtió a Floros cuando vio acercarse el barco. El joven intentó apartarse, pero las hélices golpearon sus dos piernas.

Lo que ocurrió después determinó el resto de su vida

61 días hospitalizado y una pierna amputada: el reclamo millonario contra Survivor Greece

El impacto provocó la amputación de la pierna izquierda y graves lesiones en la derecha. La extremidad amputada no pudo ser recuperada del agua. Un pasajero de la embarcación le colocó un torniquete en el lugar, según consta en los documentos judiciales.

Floros fue trasladado a una clínica en Miami, donde permaneció internado 61 días y atravesó múltiples cirugías, de acuerdo con headtopics y La Nación.

Aquí está el corazón de la demanda

El joven presentó la acción legal el 3 de septiembre ante un tribunal del condado de Miami-Dade, en Florida. Entre los demandados figuran Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, el empresario turco Acun Ilicali y la cadena griega SKAI TV, según documentos citados por TMZ.

La demanda acusa a los productores de negligencia. Sostiene que la zona donde se grababa solía estar llena de embarcaciones turísticas, pero no había barcos de seguridad, señales de advertencia ni una zona acordonada para que los concursantes pescaran sin riesgo.

El reclamo económico y lo que viene ahora

Floros busca más de 100 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos, además de gastos médicos pasados y futuros, según Excélsior. El caso ahora deberá resolverse en los tribunales de Florida.