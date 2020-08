¿Será esta la película con la que Robert Downey Jr. vuelva a Marvel?

LEA TAMBIÉN

Con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel en pausa debido al coronavirus (la esperada Fase 4 comenzará, si el covid-19 lo permite, en otoño con 'Viuda Negra'), parece que Kevin Feige sigue barajando nuevos proyectos de cara al futuro y ahora llegan rumores de que el productor Ejecutivo de Marvel planea llevar a la gran pantalla a los Illuminati.

Según informa The Illuminerdi, Kevin Feige está preparando la irrupción de este nuevo grupo de superhéroes al ya extenso plantel del MCU. El proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y se estarían mirando ya nombres de actores para unirse al proyecto.



No hay más información sobre este proyecto, que no tiene confirmación oficial aún. Los Illuminati fueron introducidos en Marvel Comics en 2005. El equipo está conformado por varios miembros muy destacados de los Avengers y otros grupos, que unen sus fuerzas y trabajan en secreto.

Varios miembros de este grupo han sido presentados ya en la gran pantalla, como son el caso del Doctor Strange o Iron Man. Hay que recordar que este último, clave en esta trama, ya ha muerto en el Universo Marvel, por lo que el regreso de Robert Downey Jr. es poco probable, aunque con herramientas como flashbacks, la tecnología Stark, los viajes en el tiempo o el tan anunciado Multiverso... nada es improbable en Marvel.

Habrá que ver cómo encajaría este nuevo equipo en el plantel y quienes serían los personajes elegidos para formar parte de la versión cinematográfica. En los cómics, hay otros personajes como Mr. Fantástico o el Profesor X que también son parte del grupo.



En caso se confirmase, habría que ver cómo entraría en la timeline de Marvel. De momento, la fase 4 tiene previsto comenzar con 'Viuda Negra', cuyo estreno en Ecuador y resto de América latina está postergado. En España está programado para el 30 de octubre del 2020.