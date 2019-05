La pelea final de 'Rocky IV' fue real: Sylvester Stallone estuvo 'a punto de morir' tras recibir un golpe de Ivan Drago

LEA TAMBIÉN

El ambiente era abrumador en 1985. Puño a puño, Rocky Balboa (Sylvester Stallone) intentaba imponerse ante la frialdad de Ivan Drago (Dolph Lundgren). ¡Rocky, Rocky, Rocky!, gritaba la multitud que lo veía caer: el boxeador -de melena morena- iba perdiendo ante la imponencia del ruso de 1,96 metros. Pero, la convicción, perseverancia y firmeza de Rocky lo hicieron hacedor absoluto de la victoria en más de 15 minutos de batalla.

Esa escena -histórica del cine- pervive y sigue emocionando a la masa cinéfila. Pero ¿Cómo era posible una coreografía tan perfecta? Lo que no se sabía hasta este 2019 -34 años después del estreno- es que la contienda que cautivó la pantalla no solo era producto del talento: también era real.

Sin temor, Stallone, de 72 años, confesó al portal cultural Vulture, en una entrevista liberada el 25 de mayo del 2019, que la pelea final entre su personaje Rocky y el ruso Drago no solo fue verídica, sino que lo envió cuatro días a cuidados intensivos por la gravedad de un golpe.



En su paso por el Festival de cine de Cannes (Francia), el actor detalló el incidente. Todo inició cuando -minutos previos antes del rodaje- Stallone miró a su colega ruso y le dijo: "¿Por qué no lo hacemos? Solo trata de noquearme. Golpéame tan fuerte como puedas".

Ante la decisión de Stallone -quien fungía como director de la saga- Lundgren lo hizo. El golpe fue tan contundente, que noqueó inmediatamente a 'Rocky'. "Me golpeó tan fuerte que casi me para el corazón", dijo el actor.



El siguiente recuerdo de Stallone es despertar y ver cómo un grupo de personajes lo trasladaban en un avión, directo a la sala de emergencias de un hospital. "Acabé en cuidados intensivos durante cuatro días con un grupo de monjas a mi alrededor", reveló el intérprete.



En diálogo con Vulture, el astro del cine de acción también confesó que no fue precisamente la amabilidad de Lundgren lo que lo convenció de darle el papel. "Y entonces, Dolph apareció caminaban, y yo lo odié inmediatamente", señaló Stallone.



Fue su apariencia -dura e imponente- lo que convirtió al actor ruso en la némesis de Rocky. "Tenía que encontrar a alguien súper humano para ser mi oponente, alguien que pudiese ser abrumador".

Tras su primer encuentro (no tan amigable), Stallone estaba seguro de que Lundgren era el indicado: "Sí, él es perfecto. Él es lo que yo imaginaría que es un verdadero atleta. Indestructible. Brazos, hombros, cuello, espalda...todo", dijo.

Su decisión, sin duda, fue acertada. 'Rocky' logró recuperarse del golpe para finalizar el rodaje pero, sobre todo, probó las mieles del éxito a escala mundial. 'Rocky IV' fue una de las películas más taquilleras del actor y considerada la mejor de la saga. No por nada la pelea pervive en la memoria de sus seguidores, quienes -con su consumo- lograron que Stallone logre una taquilla de USD 300 millones.