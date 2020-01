Estas son las alternativas para 'desaparecer' de WhatsApp

LEA TAMBIÉN

No es un secreto: WhatsApp no solo es uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, sino que es un puente directo para la comunicación personal. Aquello implica que la interacción no solo se basa en textos, sino la visibilización de historias, estados y -sobre todo- la hora de conexión.

Si usted -al igual que otros usuarios de la red social- prefiere mantener la reserva sobre su presencia en WhatsApp, existen tres alternativas sencillas para hacerlo.

La clave está en ser pragmático y WhatsApp habilita, por ejemplo, la opción para eliminar la confirmación de lectura de los mensajes. ¿Cómo hacerlo?Primero, debe ingresar a la sección Ajustes. Después, vaya a Cuenta; editar la opción de Privacidad y desactivar de forma instantánea el visto.



La segunda opción es activar el Modo Avión de su dispositivo móvil, que -en términos generales- hace que un celular pierda casi toda la conectividad que tiene predeterminada. Lo que sí puede hacer es revisar los mensajes recibidos y contestarlos, pero llegarán el receptor cuando vuelva a conectar su 'smartphone' a Internet.

Si el sistema operativo de su dispositivo es Android, la tercera alternativa se ajustará a sus necesidades. Se trata de una 'app' llamada Lectura Privada para WhatsApp que le posibilitará el acceso a la red social sin aparecer conectado o la visibilización de su última hora de conexión.