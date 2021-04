Pareja de influencers se enfrenta a la deportación por pintar una mascarilla en el rostro en lugar de usarla 

Para los influencers Josh Paler Lin y Leia pintar una mascarilla en el rostro en lugar de usar una real era una broma, sin embargo se convirtió en un problema cuando fueron descubiertos por las autoridades de Indonesia.

En un video se observa a la pareja caminando por un supermercado y la joven, en vez de utilizar mascarilla prefirió pintarse una con maquillaje.



El video se hizo viral a principios de abril del 2021 y llegó hasta el departamento de inmigración de Indonesia. Las autoridades confirmaron que habían confiscado los pasaportes de los influencers y que además estaban considerando su deportación.



De acuerdo con información del sitio español 20minutos.es publicada este 27 de abril del 2021, Paler ha sido identificado como ciudadano taiwanés, mientras que Leia es rusa.



El jefe de la Policía del Servicio Civil de Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, expuso que el departamento de inmigración planeaba emitir una carta que recomendaba la deportación, ya que las acciones de ambos jóvenes violaban el comportamiento esperado: "No solo están violando, sino provocando deliberadamente en público, por lo que solo es apropiado sancionarlos más severamente, no solo con una multa, sino también con la deportación".



Tras la polémica, la pareja publicó un video a modo de disculpa en el que aparecen junto a sus abogados y explicaron que el clip no tenía la intención de faltar el respeto al gobierno de Bali o alentar a otros a no usar mascarilla, sino que pretendían "entretener a la gente".



"No me di cuenta de que lo que hice podría generar muchas preocupaciones. Una vez más, queremos disculparnos por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo", dijo Josh. De su parte, Leia pidió a sus seguidores que utilicen mascarilla "por nuestra propia seguridad y salud y para que podamos ayudar a Bali a recuperar su turismo".