La pandemia obliga a posponer la entrega de los Oscar hasta el 25 de abril de 2021

La edición 93 de los Oscar fue pospuesta ocho semanas hasta el 25 de abril de 2021 después de que la pandemia del nuevo coronavirus obligara a cerrar salas de cine y causara estragos en el calendario de estrenos en Hollywood, informó la Academia este lunes 15 de junio de 2020.



Con los estrenos de las películas de los grandes estudios y de los independientes y de autor retrasados hasta la reapertura de las salas, la fecha límite para las películas elegibles para el galardón más importante del cine se extendió del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.



“Nuestra esperanza, al extender el período de elegibilidad y la fecha de entrega de los premios es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y estrenar sus películas sin ser penalizados por algo que está fuera del control de todos”, dijo el presidente de la Academia del cine de Estados Unidos, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson.



La noche más importante de la industria cinematográfica estaba originalmente programada para el 28 de febrero de 2021.



Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si seguirá siendo una ceremonia en vivo, llena de estrellas, o si pasará a ser una presentación virtual.



La mayoría de las salas de cine de Estados Unidos permanecen cerradas, bajo el creciente temor de una segunda ola de covid-19.



La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya había flexibilizado algunas reglas de elegibilidad en abril, permitiendo a las películas que se saltaran su estreno en la pantalla grande y fueran directo a plataformas de streaming compitieran por los Oscar de 2021.



La decisión del lunes, no obstante, responde a la preocupación de que permitir solo películas estrenadas en 2020 daría una edición no tan amplia o competitiva como en años anteriores.en cada área.

Los premios de la Academia había sido pospuestos en otras oportunidades a raíz de sucesos históricos: después de la inundación de Los Ángeles en 1938, del asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968 y del atentado contra el presidente Ronald Reagan en 1981, pero nunca por más de una semana.