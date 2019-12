Padres del mundo entero piden proteger el clima para sus hijos

LEA TAMBIÉN

Asociaciones de padres del mundo entero lanzaron este jueves 5 de diciembre del 2019 un llamado a los firmantes del Acuerdo de París para que se conviertan en “verdaderos héroes” y limiten el calentamiento global para dar a sus hijos “el futuro que merecen”.

“No podemos aceptar dejar un mundo así a nuestros niños”, escriben estas 222 organizaciones de padres de 27 países en una declaración publicada durante la conferencia del clima de la ONU (COP25) en Madrid.



El viernes 6 de diciembre se espera uno de los momentos álgidos de la cumbre con una manifestación de jóvenes activistas del clima a la que acudirá la sueca Greta Thunberg, actualmente en Lisboa tras cruzar el Atlántico en velero.



“Muchos delegados de la COP25 son también padres y es particularmente a ellos a quienes dirigimos nuestro llamado. Estos delegados son padres que, gracias a sus competencias profesionales, pueden ser verdaderos héroes para todos los niños del mundo”, escribieron estos padres de las organizaciones Our Kids' Climate y Parents for Future.



“Millones de niños han abierto el camino con huelgas escolares mostrando su determinación de luchar contra la catástrofe inminente. Ahora nosotros, los padres, estamos decididos a defender el futuro de nuestros hijos y a exigir medidas ambiciosas ” , añaden.



Millones de jóvenes marcharon en ciudades del mundo entero estos últimos meses siguiendo el ejemplo de Greta Thunberg, que durante más de un año hizo huelga ante su escuela todos los viernes para exigir acciones contra el cambio climático.



Pero pese a esta presión y a los científicos que piden acciones urgentes, los casi 200 signatarios del Acuerdo de París reunidos hasta el 13 de diciembre en Madrid pueden decepcionar las esperanzas depositadas.



No está previsto que ninguno de los grandes emisores de gases contaminantes anuncie próximamente medidas para reducir el efecto invernadero.



Algunos jefes de Estado y de gobierno presentes el lunes en la apertura de la COP25 también jugaron la carta de interpelar a la calidad de padres de sus homólogos más reticentes a la acción.



“Si no hacemos el proceso de transformación requerido, en el año 2030 será el punto de no retorno y nuestro planeta se convertirá en uno más difícil y más hostil”, reflexionó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.



“¿Cómo le vamos a explicar a nuestros seres amados más jóvenes esto? ¿Cómo se lo explicó a mi hijo de seis años?” se preguntó. “Ustedes decidís por su país. Y probablemente tienen hijos y nietos a los que aman”, declaró el presidente austríaco Alexander Van der Bellen.

“ Piensen en ellos cuando tomen decisiones por su país” , dijo blandiendo un oso blanco de peluche.