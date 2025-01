Los incendios de las áreas residenciales y boscosas en Los Ángeles son de los más destructivos en la historia reciente de California.

Según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios, se han reportado más de 7.000 estructuras dañadas o destruidas y un 33% del siniestro ha sido contenido.

El incendio de Eaton ha dejado un rastro de destrucción que incluye comunidades enteras y propiedades emblemáticas de la región.

La imagen viral del Óscar quemado

En medio de la tragedia, una imagen que muestra una estatuilla del Óscar parcialmente quemada entre los escombros comenzó a circular en redes sociales.

Publicada inicialmente por la cuenta de Instagram Pasadena Film Festival, se afirmó que pertenecía al legendario actor Robert Redford.

Sin embargo, el propio Redford no tiene redes sociales oficiales y no ha comentado al respecto, como verificaron medios como Deadline y Variety.

La imagen fue desmentida más tarde como una creación de inteligencia artificial. Según expertos citados por The Hollywood Reporter, el nivel de detalle y los efectos de iluminación indican que la fotografía no es auténtica.

A pesar de esto, el contenido acumuló millones de vistas y comentarios, convirtiéndose en un símbolo ficticio de la tragedia.

Impacto mediático y eventos del Oscar afectados

Mientras la imagen se desmentía, la Academia de Hollywood anunció ajustes en su calendario.

Según Deadline, las nominaciones a los premios Oscar 2025 fueron aplazadas debido a los incendios, extendiendo el período de votación.

Eventos clave como el Almuerzo Anual de Nominados y los Premios Científicos y Técnicos también han sido reprogramados. La ceremonia principal sigue programada para el 2 de marzo en el Teatro Dolby.

¿De qué están hechos los Oscar?

Aunque las estatuillas del Oscar están recubiertas de oro de 24 quilates, su estructura interna de metal (aleación de pistón de metal o cuproníquel) es susceptible al calor extremo.

Esto significa que, si una estatuilla se expone a temperaturas suficientemente altas, podría dañarse o incluso derretirse parcialmente, sobre todo en los puntos donde el oro se ha adherido.

Sin embargo, debido a su robustez y el tipo de materiales utilizados, las estatuillas no son fáciles de destruir. En caso de un incendio, es probable que el oro superficialmente se derrita o se ennegrezca, pero el núcleo metálico subyacente (como la aleación de cobre, plata y estaño) probablemente quedaría intacto, aunque no se puede garantizar que no sufra daños.

Por lo tanto, aunque no es común que las estatuillas se destruyan por completo, pueden sufrir daños visibles si se exponen a temperaturas extremadamente altas.