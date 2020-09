Ópera Metropolitana de Nueva York cancela su temporada 2020-21

LEA TAMBIÉN

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció este miércoles 23 de septiembre del 2020 “con dolor” la cancelación de la totalidad de su temporada 2020-21 debido a la pandemia de covid-19, un gran golpe para la industria de las artes y la cultura de la ciudad.

El anuncio es una señal nefasta para las instituciones que presentan espectáculos en vivo en Nueva York, que en la Met no se reanudarán antes de septiembre del 2021 como mínimo.



El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, aún no autorizó la reanudación de los espectáculos en espacios cerrados.



Después de consultar con funcionarios de salud pública, la Ópera decidió que “no es seguro (...) reanudar sus operaciones” hasta que una vacuna contra el coronavirus haya sido administrada a la población.



Algo que, según las autoridades, tomará “al menos cinco o seis meses” después de que la vacuna esté disponible para todos, según un comunicado este miércoles.



La Met es una de las primeras instituciones culturales de primer plano de Nueva York en anunciar la anulación de toda su temporada.



El famoso circuito teatral de Broadway, paralizado desde mediados de marzo y que está en una situación sumamente delicada, aún apuesta a reabrir a comienzos de 2021.



Peter Gelb, gerente general de la Ópera Metropolitana, dijo a la AFP que la institución está atravesando “el momento difícil” en sus 137 años de historia.



La Ópera dejará de ingresar al menos unos USD 154 millones por la anulación de ocho semanas de la temporada 2019-2020 y la totalidad de la prevista para 2020-2021, indicó.



“Creo que algunas personas piensan en la Met como una especie de institución histórica e invulnerable”, continuó el funcionario, que asumió su cargo hace 14 años. “Claramente, ninguna institución tiene inmunidad frente al fracaso financiero”.



Para sobrevivir, “se necesitará reducir los costos globalmente”, agregó.



Alrededor de 1 000 empleados a tiempo completo de la Ópera neoyorquina están en seguro de desempleo desde abril.



Gelb dijo que aspira a negociar con los sindicatos un nuevo convenio colectivo que prevea una baja de los salarios.



“Me siento optimista, si somos capaces de convencer a nuestra fuerza laboral de que asuma colectivamente la responsabilidad de la recuperación”, dijo.



“La Met parece determinada a aprovechar esta situación para destrozar nuestros contratos de trabajo y los de otros empleados sindicalizados”, reaccionó el American Guild of Musical Arts (AGMA), uno de los principales sindicatos que representa a los trabajadores de la institución.



“La situación individual y familiar de nuestros miembros será financieramente insoportable” en caso de que se concreten los recortes salariales, señaló el gremio en una declaración transmitida a la AFP.



“Flujo” de donaciones



La cancelación de la temporada representa un nuevo golpe para una institución que desde hace varios años intenta atraer un público más joven para poder llenar su sala, una de las más grandes del mundo, con 3 800 butacas.



La Met tiene un presupuesto considerable que en 2018-19 alcanzó los USD 312 millones. Pero los ingresos de taquilla solo representaron 85 millones en ese período.



La mayor fuente de dinero de la institución proviene del mecenazgo.



Peter Gelb señaló que desde el comienzo de la pandemia la institución había recibido un “flujo” de donaciones provenientes de 30 000 nuevos mecenas.



Para proyectarse hacia el futuro, la Ópera presentó el calendario de la temporada 2021-22, que abrirá con 'Fire Shut Up in My Bones', del músico de jazz Terence Blanchard, contratada al Teatro Ópera de Saint-Louis, donde ya fue presentada.



Prevé incluir tres obras contemporáneas en su programación, por primera vez desde la temporada 1928-29.



“La incapacidad de producir pesa mucho sobre nuestra organización”, dijo también Gelb.



Como ya anunció en junio, la institución apuesta a adelantar la hora de comienzo de varias de sus funciones y reducir su duración, “para responder a las expectativas de un público que será, el menos al comienzo, más prudente” que lo habitual debido a la pandemia de covid-19.