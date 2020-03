'Onward' lidera la taquilla de EE.UU. y Canadá en tiempos de covid-19

LEA TAMBIÉN

Mientras la industria del cine espera con expectación ver cuál será el impacto del covid-19 la película animada 'Onward' lideró este fin de semana, 7 y 8 de marzo de 2020, la taquilla de Estados Unidos y Canadá, aunque con uno de los comienzos más flojos para una cinta de Pixar/Disney.

La película familiar recaudó un estimado de USD 40 millones entre viernes y domingo, algo por debajo de lo previsto, reportó la especializada Exhibitor Relations.



Su recaudación internacional de USD 28 millones también se situó por debajo de las expectativas, pero como destacó la revista Variety el nuevo coronavirus ha tenido un fuerte impacto en el mundo que llevo al cierre de muchos cines en mercados tan grandes como China y Corea del Sur.



El analista de medios Paul Dergarabedian dijo que aunque las asistencias al cine bajaron el fin de semana en todo Estados Unidos, el virus parece tener “cero impacto” en esto.



'Onward', que cuenta la historia de dos elfos adolescentes que van en busca de la magia que les pueda ayudar a traer de regreso a su padre fallecido, recibió críticas positivas.



En segundo lugar, cayendo un lugar respecto a la semana pasada, está la película de terror 'The invisible man', con una recaudación de USD 15,2 millones.



El nuevo drama deportivo de Warner Bros, 'The Way Back' comenzó en la tercera posición con USD 8,5 millones. Ben Affleck, quien ha hecho públicas sus propias luchas con la bebida, recibió elogios de los críticos por su interpretación de un empleado de la construcción alcohólico que es llamado a entrenar el equipo de baloncesto de su antigua secundaria.



En cuarto lugar quedó la comedia de aventuras 'Sonic', de Paramount y que cuenta con la participación de Jim Carrey, con USD 8 millones.



El quinto puesto fue para 'The call of wild', con USD 7 millones. La película, protagonizada por Harrison Ford, es una adaptación libre del clásico de Jack London.

6- 'Emma' (USD 5 millones)



7- 'Bad Boys for Life' (USD 3,1 millones)



8- 'Aves de presa' (USD 2,2 millones)



9- 'Impractical Jokers: The Movie' (USD 1,8 millones)



10- 'My Hero Academia: Heroes Rising' (USD a1,5 millones)