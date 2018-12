Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero celebraron en una charla momento glorioso de la literatura ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

Una noción de perversidad y de compromiso político de fondo -una relación empática con el movimiento feminista y contra la violencia de género, por ejemplo-, marcan las obras de las escritoras ecuatorianas Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, cuyos títulos más recientes figuran en las listas de mejores libros del 2018 de dos grandes cabeceras internacionales.

"Sí que hay una posición (política), no desde lo planfetario, sino desde lo empático", dijo Ojeda. "No sé si soy una una escritora comprometida

Soy una mujer comprometida con el feminismo", repuso Ampuero.



Las escritoras guayaquileñas, residentes en España y editadas por editoriales españolas, participaron de un conversatorio la noche del lunes 17 de diciembre en el sector de Samborondón, en el Guayaquil metropolitano, luego de un fin de semana histórico para la literatura ecuatoriana.



‘Mandíbula’, novela de Ojeda, se situó entre los mejores libros del 2018 del suplemento cultural Babelia, del diario El País de España. ‘Pelea de Gallos’, libro de cuentos de Ampuero, figuró en la lista de los mejores libros de ficción del año del New York Times en Español.



Las escritoras se declararon privilegiadas de un momento histórico, de facilidades tecnológicas, en el que gana peso el movimiento feminista y en el que "la mayoría de lectoras son mujeres", pero consideraron que sería injusto decir que están inaugurando el éxito de la literatura ecuatoriana escrita por mujeres cuando existen autoras como Alicia Yáñez o Sonia Manzano, entre algunas de las que mencionaron.



El público asistente correspondió con aplausos al momento glorioso en la carrera de las escritoras.



Sobre las perversiones y violencias en sus literaturas, Ampuero dijo que no hay nada más oscuro que la feminidad, "la oscuridad de los canones imposibles con los que vivimos las mujeres". Mientras que Ojeda indicó que su política es aceptar e indagar en sus zonas más oscuras. "Quiero reivindicar la morbosidad. Tengo una tendencia a lo morboso. Soy muy morbosa", confesó entre risas.



Adelaida Jaramillo y Gabriela Silva, quienes presiden el espacio de fomento de la lectura Palabralab, llevaron a las autoras por temas como la migración y la xenofobia y preguntaton sobre las mitologías con las que rompen en su literatura.



Ampuero reescribe mitos religiosos, por ejemplo, y anunció que "lo que se viene ahora" es darle voz a personajes bíblicos como la mujer de Lot y la propia Virgen María, "un personaje tan importante que solo tiene como ocho palabras en la Biblia".

Ojeda dijo estar interesada con su obra, en dinamitar los mitos alrededor de la idea del hogar y la familia. "Los que amas son los que más pueden agenciarte el daño, porque tienes frente a ellos una relación de vulnerabilidad (...) La familia es un lugar de amor, pero también de violencia", dijo.