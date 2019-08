La ‘novia psicópata’ deja YouTube por la depresión y la ansiedad que le provoca su canal

LEA TAMBIÉN

Laina Morris, la joven youtuber de 28 años, más conocida como la ‘novia psicópata’ decidió abandonar YouTube. Lo dijo en un último video titulado Breaking Up with You…Tube (rompiendo con You…tube ) que colgó en su canal el pasado miércoles 24 de julio de 2019.

Los constantes sentimientos de depresión y ansiedad serían las razones que la motivaron a no continuar con el trabajo que hace para su canal. En el video que dura 28 minutos la joven cuenta que desde el 2018 empezó a tomar medicación como parte de su tratamiento psiquiátrico.



Morris alcanzó la fama en el 2012 luego de que grabara un video para participar en un concurso convocado por el cantante canadiense Justin Bieber, recoge el portal de la BBC. En la filmación interpretaba a una novia celosa e intensa. Uno de sus gestos en el video se convirtió en meme y posteriormente se viralizó bautizada como la ‘novia psicópata’.

Video: Youtube Cuenta: Laina Morris



En 2010 creó su canal y cuando se hizo famosa empezó a producir contenido, el mismo que registra millones de reproducciones. Luego de siete años de ser una de las youtubers con un gran número de seguidores (1 281 140) tomó la decisión de no volver a publicar videos.



Laina se despide se sus fanáticos, con la voz cortada por momentos, confesándoles que desde finales del 2018 empezó a visitar al psicólogo y psiquiatra. Al principio “me costó aceptar en hecho de que necesitaba ayuda con mi salud mental”, dice. Y continúa: “Sentía vergüenza y culpa por estar estresada y abrumada en un mundo, con un trabajo y oportunidades que eran tan grandiosas que no podía entender por qué no me era posible manejarlos”.



Además la joven agregó en el video de despedida fragmentos de otros videos de años anteriores en los que se la ve llorando, ansiosa y triste por “no saber qué hacer”. Con esta última publicación Morris dijo que quiere servir de aliento para otras personas que estén pasando por lo mismo.

“Quiero animar a cualquier persona que esté viendo esto, que se esté sintiendo mal, que tenga problemas de depresión o ansiedad… a que por favor busque ayuda”, dice la youtuber.

Sin embargo, su salud mental no es la única razón por la que deja YouTube. Ella afirma en el video: “He credido, la vida ha cambiado y mis prioridades también”. En los comentarios del video se leen mensajes de apoyo y de consuelo para ella. El video alcanzó las 773 708 visualizaciones hasta este 1 de agosto de 2019.